«Газпром нефть» в 2024 году в 3 раза увеличила производство синтетических масел

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Компания перешла на полный цикл выпуска современных автомобильных и индустриальных масел с использованием российской компонентой базы.

Производство необходимой синтетической основы обеспечено на комплексе гидроизодепарафинизации (ГИДП) Омского завода смазочных материалов. С вводом в эксплуатацию ГИДП по итогам 9 месяцев 2024 года «Газпром нефть» в 3 раза увеличила объем выпуска базовых компонентов синтетических масел для широкого спектра автомобильной и промышленной техники.

Уникальный для российской нефтепереработки комплекс ГИДП работает на всех возможных видах нефтяного сырья для производства масел. Трехступенчатая технологическая схема обеспечивает выпуск продукции в соответствии с мировыми стандартами качества.

В процессе гидроизодепарафинизации происходит химическая реакция, в результате которой под воздействием водорода изменяется молекулярная структура базового масла, улучшаются ключевые свойства синтетического компонента. Произведенная на ГИДП основа позволяет создавать все типы моторных, трансмиссионных и индустриальных масел с высокими эксплуатационными характеристиками, в числе которых — низкая температура застывания, высокий индекс вязкости, стойкость к окислению.

Омский завод смазочных материалов (ОЗСМ) — крупнейшая технологическая площадка «Газпромнефть — смазочные материалы» и одно из самых современных предприятий в отрасли. ОЗСМ осуществляет полный цикл производства базовых и товарных масел, фасовки и отгрузки готовой продукции.

Ежегодно завод выпускает свыше 300 тыс. тонн масел, смазок и технических жидкостей под брендами Gazpromneft и G-Energy, обеспечивая стратегическими продуктами все сегменты отечественной экономики.

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