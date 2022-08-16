Центр Келдыша представил системы коррекции спутников

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Центр Келдыша (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») на Международном военно-техническом форуме «Армия-2022» представил системы коррекции тяжелых геостационарных космических аппаратов на базе холловских двигателей КМ-75 и ионных ИД-200КР, маршевую электроракетную двигательную установку на базе холловского двигателя КМ-10, систему коррекции легких геостационарных космических аппаратов на базе двигателя КМ-60

Система коррекции тяжелых геостационарных спутников на базе двигателя КМ-75 является первой в мире системой на основе двигателя холловского типа с ускоряющим напряжением 810 В, что практически в три раза выше зарубежных аналогов и обеспечивает экономию до 40% рабочего тела (ксенон). Двигатель КМ-75 обеспечивает наивысший удельный импульс среди холловских двигателей такого класса. Двигатель прошел полный цикл наземной экспериментальной отработки с полным подтверждением ресурса.

Система коррекции тяжелых геостационарных космических аппаратов на базе двигателя ИД-200КР является первой отечественной системой подобного типа на основе ионного двигателя. Двигатель ИД-200КР обеспечивает значительный выигрыш по удельному импульсу по сравнению с холловскими двигателями такого класса. Применение углерод-углеродного композиционного материла позволяет значительно повысить ресурс двигателя.

Данные системы предназначены для коррекции орбиты космического аппарата в направлениях «север-юг» и «запад-восток». Для подачи в двигатели рабочего тела — ксенона используется блок управления расходом, который имеет уникальные характеристики с точки зрения электропотребления, массы и габаритных размеров.

Холловский двигатель — это один из наиболее распространенных типов электроракетных двигателей, характеризующийся наличием внешнего магнитного поля. При подаче между катодом и анодом разности потенциалов происходит ускорение положительных ионов плазмы и создание реактивной тяги.

Маршевая электроракетную двигательную установку на базе холловского двигателя КМ-10 предназначена для решения транспортных задач, например в составе космических буксиров и пилотируемых станций, или для решения задач довыведения космического аппарата с опорной на целевую орбиту с возможностью последующей коррекции его орбиты.

Основные составляющие системы: двигательный блок (двигатель и блок управления расходом), система преобразования и управления, блок подачи рабочего тела и блок хранения рабочего тела.

Двигатель КМ-10 может функционировать в широких пределах по мощности (1,5 — 15 кВт) и разрядному напряжению (300 — 900 В), обеспечивая высокие характеристики по эффективности (до 65%) и удельному импульсу тяги (до 3000 с). При этом ресурсные испытания на 500 В при мощности 10,5 кВт продемонстрировали практически полное отсутствие эрозии выходных колец, что обеспечивает беспрецедентные ресурсные характеристики.

Также на форуме «Армия-2022» Центр Келдыша представил систему коррекции легких геостационарных космических аппаратов на базе двигателя КМ-60, которая является первой в мире системой на основе двигателя холловского типа с ускоряющим напряжением 500 В, что обеспечивает экономию до 25% рабочего тела (ксенон) относительно отечественных и зарубежных аналогов.

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