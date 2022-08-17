Вектор Next превратили в автобус-вездеход

© s.auto.drom.ru

Автобус среднего класса ГАЗ Вектор Next получил вездеходную модификацию 4×4 — она построена не самой «Группой ГАЗ», а приближенным к холдингу ателье «Автоуслуги». Новинку представили на проходящем в Московской области форуме «Армия — 2022».

В отличие от моноприводного Вектора Next, в котором используются агрегаты от грузовика ГАЗон, в автобусе 4×4 оба моста взяты от вездехода Садко Next, от него же позаимствованы исполинские шины с внешним диаметром 42 дюйма. Под новые оси и колеса пришлось вырезать арки и установить расширители. Полный привод здесь является подключаемым, есть также понижающая передача и блокировка дифференциалов переднего и заднего мостов.

При этом кузов остался «автобусным» по конструкции, то есть несущим. Отдельной лонжеронной рамы у Вектора Next 4×4 нет. Напомним, внешние панели у Вектора Next обладают абсолютной стойкостью к коррозии, поскольку отформованы из композитов. Несущий пространственный каркас сварен из стальных труб прямоугольного сечения.

В движение автобус 4×4 приводит стандартный для всего семейства 4,4-литровый турбодизель ЯМЗ-534 мощностью 150 л.с., он агрегатирован с 5-ступенчатой механической коробкой передач.

Предполагается, что автобус-вездеход заинтересует МЧС, МВД и другие специальные службы.

© s.auto.drom.ru

© s.auto.drom.ru

© s.auto.drom.ru