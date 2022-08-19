Группа ПОЛИПЛАСТИК запускает производство высоконапорных систем для нефтегазовой отрасли

Образцы ГПА ANACONDA © www.polyplastic.ru

Весной текущего года на главной выставке нефтегазовой отрасли России «Нефтегаз 2022 — Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса» в ЦВК «Экспоцентр» Группа ПОЛИПЛАСТИК представила образцы ГПА-труб для нефтегазовой отрасли. Экспертам и потенциальным заказчикам были продемонстрированы уникальные разработки пермской компании «Технологии композитов»: трубопроводные системы ANACONDA™ — гибкие полимерно-армированные трубы марок «ANACONDA™», «ANACONDA+", «ANACONDA T», а также соединительные пресс-фитинги и гидравлический станок для монтажа ГПА-трубопроводов.

Производство высоконапорных трубопроводных систем для нефтегазовой отрасли создается на территории особой экономической зоны «Пермь». В проект по строительству площадки для выпуска гибких полимерно-армированных (ГПА) труб планируется вложить 350 млрд рублей.

В июле 2022 года на территории Пермского края создана первая особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Пермь». Проекты резидентов ОЭЗ одобрены на заседании межведомственной рабочей группы по вопросам создания ОЭЗ и территорий опережающего развития (ТОР) в моногородах. В частности, на базе пермской компании «Технология композитов», которая входит в Группу ПОЛИПЛАСТИК, открывается производство высоконапорных систем (труб) для нефтегазовой отрасли.

ANACONDA © www.polyplastic.ru

Вопрос об увеличении доли полимерных труб в области добычи нефти и газа имеет государственное значение. Освоение этого вида продукции ведется не только в наращивании производства широкого ассортимента полимерных трубопроводных систем, но и в создании новых нормативных документов, регулирующих характеристики и области применения данного вида труб. В 2021 году в РФ была сформирована рабочая группа и составлена дорожная карта по разработке нормативных документов на полимерные трубы для их широкого внедрения в нефтегазовую отрасль. Результатом стала разработка ГОСТ Р 59834-2021 «Промысловые трубопроводы. Трубы гибкие полимерные армированные и соединительные детали к ним. Общие технические условия», который был утвержден Приказом Росстандарта от 29 октября 2021 года № 1406-ст. К концу 2022 года планируется разработать и утвердить Свод правил «Трубопроводы промысловые из неметаллических труб. Правила проектирования и строительства».

Эффекты, которые получает отрасль при широком внедрении полимерных трубопроводных систем, вполне очевидны. Применение гибких полимерно-армированных труб в нефтегазодобыче позволит компаниям снизить затраты на 30% по сравнению с использованием трубопроводов из углеродистой стали. В частности, удастся снизить транспортные расходы, затраты на СМР и последующую эксплуатацию, сократить сроки монтажа в 6-8 раз, уменьшить аварийность и обеспечить срок службы не менее 25 лет. Помимо этого, важен экологический эффект за счет снижения негативного воздействия на окружающую среду, улучшения энергоэффективности, стойкости продукции к агрессивным средам и возможности ее повторного применения.