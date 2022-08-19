Ростех передал для «Газпромавиа» два вертолета Ми-8АМТ

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Улан-Удэнский авиационный завод холдинга «Вертолеты России» передал авиапредприятию «Газпромавиа» два вертолета Ми-8АМТ. Машины выпущены в рамках контракта с компанией «Нацпромлизинг-Инвест» на поставку 18 вертолетов.

Вертолеты изготовлены в транспортном варианте. Машины обеспечивают возможность перевозки до 22 пассажиров или транспортировки грузов массой до 4 тонн. Ми-8АМТ подходят для эксплуатации при температурах от -50 до +50 °C и обладают возможностью автономного базирования на необорудованных площадках. Эти характеристики очень важны при выборе вертолетов для авиапредприятия «Газпромавиа», одним из направлений деятельности которого является доставка вахтового персонала к местам добычи, переработки и транспортировки углеводородного сырья.

«Улан-Удэнский авиационный завод передал компании „Нацпромлизинг-Инвест“ очередную партию вертолетов Ми-8АМТ. В общей сложности У-УАЗ уже поставил заказчику 10 винтокрылых машин из 18, предусмотренных договором, — отметил генеральный директор У-УАЗ Алексей Козлов. — Вертолеты Ми-8АМТ отличаются высокой надежностью и универсальностью, что наглядно подтверждает опыт успешной эксплуатации во всех климатических и природных зонах. Подобная универсальность в совокупности с возможностью автономного базирования на необорудованных площадках делает машины очень востребованными среди таких заказчиков, как „Газпромавиа“, которые выполняют рейсы на удаленные, труднодоступные территории, зачастую работают в экстремальных климатических условиях».

Надежную навигацию вертолета обеспечивает БМС-индикатор, работающий с системами позиционирования GPS и ГЛОНАСС. Кроме того, в соответствии с российскими требованиями по обеспечению безопасности полетов на машинах установлены системы раннего предупреждения близости земли, что облегчает пилотирование в условиях плохой видимости или в пересеченной местности. При необходимости выполнения продолжительных рейсов вертолет может быть оснащен дополнительными топливными баками, что позволит практически в два раза увеличить дальность полета.