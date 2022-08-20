В Казани открыли новое производство стройматериалов

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В Казани в июне открыто новое производство железобетонных изделий ООО «Коген Казань», благодаря этому республика сэкономит на логистике — раньше такую продукцию привозили из других регионов России.

На предприятии изготавливают бордюры, водоотводные люки, железобетонные перемычки и плиты, плитка различных конфигураций и др.

На площадке расположены производственный цех и площадка для приёма вагонов с песком, щебнем и другими инертными материалами, необходимыми для производства.

Ежегодно предприятие может выпустить и отгрузить порядка 500−700 тыс. кв. м плитки разных видов и 1−1,2 млн пог. м бордюров.

Всю продукцию здесь делают на высокотехнологичном оборудовании, используя современный метод сухого вибропрессования. Данный метод гарантирует, что изделие будет надежным и долговечным. Он устойчив к любым атмосферным явлениям. У него невысокий уровень поглощения влаги.

До открытия предприятия аналогичная продукция в Казань ввозилась из Рязани, Нижнего Новгорода и Воронежа.