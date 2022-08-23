На Ямале идёт строительство завода «Арктик СПГ 2» и освоение Салмановского месторождения

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На Ямале активными темпами идёт строительство завода «Арктик СПГ 2» и освоение Салмановского месторождения. В статье представлено краткое описание и летний фотоотчёт о строительстве объектов.

Проект предусматривает строительство трёх технологических линий по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 млн т в год каждая. Общая мощность трех линий составит 19,8 млн т СПГ и до 1,6 млн т стабильного газового конденсата в год. Проект основан на инновационной концепции строительства с использованием оснований гравитационного типа (ОГТ). «Арктик СПГ 2» является вторым проектом крупнотоннажного завода по сжижению газа компании после «Ямал СПГ» в Сабетте.

© arcticspg.ru

Ресурсной базой проекта «Арктик СПГ 2» является Салмановское (Утреннее) нефтегазоконденсатное месторождение (НГКМ). Месторождение расположено на территории Тазовского района ЯНАО в северной части Гыданского полуострова и частично в акватории Обской губы в непосредственной близости от Южно-Тамбейского месторождения. Месторождение открыто 29 октября 1979 г первой поисковой скважиной № 251. По величине извлекаемых запасов месторождение является крупнейшим, открытым на Гыданском полуострове.

© arcticspg.ru

© arcticspg.ru

© arcticspg.ru

Для целей Проекта «Арктик СПГ 2» на территории лицензионного участка построен аэропорт Утренний. Аэропорт является объектом инфраструктуры воздушного транспорта и предназначен для выполнения перевозок вахтового персонала на Утреннее месторождение в рамках реализации Проекта «Арктик СПГ 2». Аэропортовый комплекс включает в себя аэродром класса «Г», взлётно-посадочную полосу 1 550 м х 36 м, I категория ИКАО, служебно-пассажирское здание с пропускной способностью 100 пассажиров в час.

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Аэропорт может принимать самолеты различных типов Ан-12 (с ограничениями по массе), Ан-24, Ан-26, ATR-42, ATR-72, Dash-6-400, Dash-8 (Q-200, Q-300), L- 410, Ми-8, Ми-26. Режим работы аэропорта — круглогодичный. Аэропорт Утренний является обособленным подразделением ООО «Международный аэропорт Сабетта», расположенного на противоположном берегу Обской губы.

© arcticspg.ru

© arcticspg.ru