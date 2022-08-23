Амурский ГХК в июле 2022 года

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При участии команды управления логистикой НИПИГАЗа, завершается доставка первой партии крупногабаритного оборудования для установки пиролиза АГХК в порт Де-Кастри (Хабаровский край). В первую партию вошли 26 единиц оборудования — это конвекционные модули печей пиролиза, теплообменное, компрессорное и вспомогательное оборудование. Всего в навигацию 2022 года на Амурский ГХК планируется доставить 160 единиц оборудования для установки пиролиза общим весом более 13,2 тысяч тонн.

Тем временем на площадке установки пиролиза продолжились работы по строительству градирни, предназначенной для охлаждения воды, используемой для отведения тепла от технологического оборудования. Ведется бетонирование фундамента градирни.

Продолжаются работы по строительству энергообъектов АГХК. Прогресс строительства подстанция ПС-500 кВ в июле составил 46%. Ведется регулировка оборудования на ОРУ 500 кВ. Завершена сборка первого трансформатора мощностью 250 МВА. Всего будут смонтированы 4 трансформатора. Ведутся работы по строительству здания комплектного распределительного устройства (КРУЭ), где на главных понизительных подстанциях (ГПП-1 и ГПП-2 — 110 кВ) ведется сборка 4-х трансформаторов, работы по подземным сетям, а также общестроительные и электромонтажные работы.

На площадке выполняется монтаж трубопроводных эстакад: сборного железобетона, металлоконструкций. Продолжается строительство объектов складского хозяйства, противопожарной системы.