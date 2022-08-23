В Шадринске открыли автоматическую линию цинкования метизов

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На шадринском заводе металлоконструкций 23 августа открыли самую высокопроизводительную в УрФО автоматическую линию цинкования метизной продукции. В России с учётом открытой в Курганской области на сегодняшний день всего пять линий такого высокого класса.

Инвестпроект реализован при поддержке правительства Курганской области. Группа компаний «ТОЧИНВЕСТ» вложила 250 млн рублей, Курганская область предоставила предприятию существенные налоговые льготы и субсидию на возмещение части затрат на уплату первого взноса при заключении договора лизинга. Это в целом позволило инвестору сэкономить более 35 млн рублей. На муниципальном уровне для ООО «ТОЧИНВЕСТ ЦИНК», на базе которого запустили новую линию, действует пониженная ставка земельного налога, зачисляемого в муниципальный бюджет.

Производственный процесс максимально автоматизирован, что позволяет достичь объема выпуска до 20 тонн в сутки и обеспечить стабильно высокое качество цинкового покрытия.

© kurganobl.ru

Сегодня на восстановленном после банкротства шадринском заводе металлоконструкций изготавливают металлоконструкции для объектов энергетики, РЖД, промышленного и гражданского строительства, оказывают услуги по горячему оцинкованию. Запуск высококлассной линии не только увеличит производственную мощность предприятия, но и расширит спектр оказываемых услуг по антикоррозийной обработке и повысит долю присутствия предприятия на рынке горячего цинкования.

Предприятие находится на финальном этапе прохождения сертификации по стандартам РЖД на поставку металлоконструкций для строительства и реконструкции объектов на всей территории Российской Федерации.Производство экологично и рассчитано на бережное отношение к окружающей среде. А также даст городу 20 новых рабочих мест. По сложившейся на «ТОЧИНВЕСТ» традиции при запуске нового оборудования отлили памятный сувенир — оттиск из цинка по форме ладони директора «ТОЧИНВЕСТ ЦИНК» Сергея Мишина, металлурга во втором поколении.