© 1prime.ru

Трансконтейнер" запустил новый сервис из Китая в Калининград через погранпереход Достык-Алашанькоу, следует из сообщения компании.Он ориентирован на перевозки неопасной химии для производства ПЭТ (термопластик) в Калининграде.

В рамках первой отправки «Трансконтейнер» предоставил собственное оборудование и организовал транспортировку 96 двадцатифутовых контейнеров из Корлы по территории Казахстана, России, Беларуси и Литвы.

Время доставки от Достыка до пункта назначения в Калининграде составит восемь дней, отметили в компании. При этом в ближайшее время по этому маршруту будет отправлено еще несколько контейнерных поездов, добавляет компания.

«Трансконтейнер» — российский интермодальный контейнерный оператор с крупнейшим в России парком контейнеров и фитинговых платформ на всей сети железных дорог стандарта 1520. Парк контейнеров составляет порядка 112 тысяч единиц вместимостью более 166 тысяч ДФЭ, фитинговых платформ — более 41 тысячи единиц. Компания владеет 37 железнодорожными терминалами в России, ещё тремя управляет в форме дочерних и совместных предприятий. Единственным акционером является группа компаний «Дело».