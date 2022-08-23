В Республике Коми открылся комбикормовый завод с ежегодной мощностью в 90 тыс. тонн

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Церемония открытия комбикормового завода АО «Птицефабрика Зеленецкая», которая является самой северной птицефабрикой в России, состоялась в четверг 18 августа в Республике Коми. Новый современный автоматизированный комплекс позволит ежегодно производить до 90 тыс. тонн высококачественных комбикормов и полностью покроет потребность птицефабрики в комбикормах для всех групп животных и птицы.

Обьем инвестиций в комбикормовый завод — 2 млрд рублей.

Объем инвестиций в реконструкцию цеха глубокой переработки продукции — 600 млн рублей

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По словам генерального директора «Птицефабрики Зеленецкая» Николая Черного, новый объект решает три задачи: повышает биологическую безопасность производства, дает возможность создавать большие запасы зерновых, а это — независимость от поставок и колебаний цен, а также исключает ошибки человеческого фактора за счет полной автоматизации.За семь лет возведения завода «Зеленецкая» ни разу не обращалась за кредитами. Все было возведено на свои средства — 2 млрд рублей, подчеркнул Николай Черный

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По данным пресс-службы, элеватор завода общей вместимостью почти 80 тыс. тонн даст возможность предприятию создавать запасы зерна на 1,5 года и быть более независимым от нестабильных поставок и колеблющихся цен на рынке зерновых. В 2022 году «Птицефабрика Зеленецкая» завершила реконструкцию цеха глубокой переработки продукции, что позволило значительно расширить цех и запустить новый производственный участок по изготовлению мясных консервов. Также предприятие планирует расширить ассортимент сырокопченой и сыровяленой продукции.

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Параллельно со строительством завода на предприятии шла реконструкция цеха глубокой переработки продукции. Стартовала она десять лет назад. Производственные площади цеха за это время увеличили почти в три раза. В результате было полностью обновлено отделение разделки свинины и упаковки охлажденной продукции, расширен зал по производству колбас, оборудовано термическое отделение, переоснащено отделение по изготовлению полуфабрикатов. На все потратили 600 миллионов рублей — также собственных средств птицефабрики.

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О птицефабрике

АО «Птицефабрика Зеленецкая» — крупнейший сельхозпроизводитель Республики Коми. Предприятие представляет собой агропромышленный холдинг с замкнутым производственным циклом: это производство комбикормов, выращивание бройлеров и свиней, переработка мяса и реализация готовой продукции через собственную торговую сеть.

Предприятие ведет свою деятельность с 1984 года и является градообразующим для Сыктывдинского района Республики Коми, крупнейшим плательщиком налогов. На предприятии работают более 1,5 тыс. человек. В основном это жители близлежащих сел и деревень, а также жители Эжвы и города Сыктывкара. Ежегодно предприятие способно производить более 20 тыс. тонн мяса птицы, 8,5 тыс. тонн свинины и 100 млн штук куриных яиц. Более 80% произведенной продукции птицефабрика реализует через собственную торговую сеть, которая является крупнейшей в Республике Коми и насчитывает 60 фирменных магазинов

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© tass.ru © tass.ru

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