В Челябинской области обновляют автопарки в городах

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В Челябинской области продолжается обновление общественного транспорта — во вторник, 23 августа, в Копейске на линию выходят 24 новых комфортабельных автобуса.

Как сообщает пресс-служба миндортранса региона, автобусы марки ПАЗ ВЕКТОР NEXT приобрели за счет средств областного бюджета, из них 17 автобусов среднего класса и семь — малого класса. Все автобусы брендированы.

В министерстве уточнили, что обновление общественного транспорта проходит и в других муниципалитетах.

Приобретаются 17 автобусов среднего класса марки МАЗ-206 для Златоуста и 12 автобусов среднего класса марки ПАЗ ВЕКТОР NEXT для Миасса. Все они будут поставлены до декабря 2022 года

С 2019 года на улицах Челябинска появились 259 новых автобусов большого класса. В прошлом году было закуплено для города 30 трамваев и столько же поступит до конца 2022 года.

Благодаря заключенному концессионному соглашению, в следующем году в областном центре планируется полностью обновить парк троллейбусов — 168 новых троллейбусов будет работать в городе.

Всего в 2022 году в Челябинской области планируется к обновлению 138 единиц пассажирского транспорта.