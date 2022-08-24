В Челябинской области обновляют автопарки в городах
В Челябинской области продолжается обновление общественного транспорта — во вторник, 23 августа, в Копейске на линию выходят 24 новых комфортабельных автобуса.
Как сообщает пресс-служба миндортранса региона, автобусы марки ПАЗ ВЕКТОР NEXT приобрели за счет средств областного бюджета, из них 17 автобусов среднего класса и семь — малого класса. Все автобусы брендированы.
В министерстве уточнили, что обновление общественного транспорта проходит и в других муниципалитетах.
Приобретаются 17 автобусов среднего класса марки МАЗ-206 для Златоуста и 12 автобусов среднего класса марки ПАЗ ВЕКТОР NEXT для Миасса. Все они будут поставлены до декабря 2022 года
С 2019 года на улицах Челябинска появились 259 новых автобусов большого класса. В прошлом году было закуплено для города 30 трамваев и столько же поступит до конца 2022 года.
Благодаря заключенному концессионному соглашению, в следующем году в областном центре планируется полностью обновить парк троллейбусов — 168 новых троллейбусов будет работать в городе.
Всего в 2022 году в Челябинской области планируется к обновлению 138 единиц пассажирского транспорта.
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