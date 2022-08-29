В Виноградовском округе Архангельской области открылось новое здание районной больницы
В новом корпусе больницы в поселке Березник, общая площадь которого составляет более восьми тысяч квадратных метров, разместились поликлиника, терапевтическое отделение, операционный блок. В здании также находятся отделение функциональной диагностики, приемно-диагностическое и рентгенодиагностическое отделения.
Амбулаторно-поликлиническая помощь в Виноградовской ЦРБ будет оказываться по 15 профилям. В их числе: травматология, стоматология, наркология, фтизиатрия, венерология, онкология, гинекология, спортивная медицина. Круглосуточный стационар готов к тому, чтобы в режиме 24/7 лечить пациентов терапевтического и хирургического профилей, инфекционных больных и детей. Медицинскую помощь в новой больнице смогут получать больше 13 тысяч жителей района.
За последние два года на техническое оснащение больницы направлено в общей сложности 119 млн рублей.
Среди высокотехнологичного оборудования, которое приобретено на эти средства: цифровой рентген-аппарат, система цифровой рентгеновской маммографии, компьютерный томограф, стоматологическая установка и дентальный рентгеновский аппарат, эндоскопический комплекс. Кроме того, стационар полностью оснащен новой мебелью.
Для доставки пациентов в больницу, а медработников к месту жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований и доставки лекарственных препаратов жителям отдаленных сел и деревень Виноградовская ЦРБ получила три новых автомобиля отечественного производства.
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