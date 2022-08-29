В Амурской области открыт физкультурно-оздоровительный комплекс
В селе Тамбовка Амурской области открыли новый физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с универсальным залом, построенный в рамках программы «Газпром — детям».
ФОК включает в себя два спортивных зала. Универсальный зал площадью 1615 кв. м оснащен современным спортивным оборудованием для тренировок по игровым видам спорта — мини-футболу, баскетболу, волейболу, бадминтону, а также различным видам единоборств. Зал общей физической подготовки рассчитан для занятий аэробикой и хореографией. ФОК адаптирован для посещения маломобильными группами населения.
Справка
В рамках программы «Газпром — детям» c 2007 года по настоящее время построено более 1900 современных спортивных объектов, в том числе более 200 физкультурно-оздоровительных комплексов. Программа охватывает 73 региона страны. Сегодня на этих спортивных объектах занимается более 130 тыс. человек.
Общее число спортивных объектов на территории Амурской области, построенных в рамках программы, достигло 32.
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