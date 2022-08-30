Ремонты автодорог на востоке Ленинградской области

Ремонт трехкилометрового участка трассы через деревню Кончик подошел к концу. Дорожники завершают укладывать верхний слой асфальта и приступили к укреплению обочин. Ремонт дороги проводится досрочно — изначально работы были запланированы только на 2024 год.

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К тому же это один из четырех больших дорожных ремонтов на востоке Ленобласти за лето. Обновляются дороги на Тервеничи, Алеховищну, Шугозеро и Вознесенье. Два ремонта уже выполнены, два еще в процессе. По обновленным дорогам уже катаются машины на Тервеничи и на Алеховищну. В деревне Тервеничи находится Покро-Тервенический женский монастырь. Он считается одним из самых молодых монастырей страны.

Новая дорога связала Кудрово, Новосергиевку и Колтуши. В середине августа отремонтировали участок трассы Лодейное Поле-Тихвин-Будогощь. На дороге в сторону Вознесенья дорожники расчищают полосу отвода и убирают кусты.

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В Тихвинском районе также идет на финишную прямую дорожный ремонт к одному из наиболее крупных населенных пунктов. Дорожники раньше срока завершают обновление почти трех километров дороги к Шугозеро. Работы по обновлению участка трассы Тихвинского района проходили благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги».