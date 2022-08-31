Во Владимирской области открылось новое мебельное производство

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30 августа в поселке Бараки Судогодского района состоялось официальное открытие цеха по производству корпусной мебели ООО «Лофтмебель», продукция которого известна под брендом «Woodcraft».

Пока новый цех выпускает 50 единиц корпусной мебели в сутки, к концу года здесь будет производиться уже 200 единиц в сутки.

— Наша компания достаточно молодая, но мы очень динамично растем — примерно на 50% ежегодно. В прошлом году годовой оборот был 1,3 млрд рублей, в этом прогнозируем достичь 2 млрд рублей, а в следующем планируем вырасти еще на 50% и расти в дальнейшем такими же темпами, — поведал о планах и перспективах генеральный директор ООО «Лофтмебель» Андрей Ишков. — Есть большой спрос на нашу продукцию. Наша мебель продается по всей России и экспортируется в соседние страны. Даже этих площадей нам скоро будет не хватать. Сейчас мы в поиске новых помещений под расширение производства. Желательно во Владимирской области. Ведем и активный поиск квалифицированных кадров — рабочих, инженеров, дизайнеров.

Объем инвестиций в создание нового производства составил около 100 млн рублей. Помогла и государственная поддержка — льготированные кредиты и лизинг, а также внедрение технологий бережливого производства. Поэтому эксперты регионального Центра компетенций были на открытии цеха почетными гостями.

— Год назад ООО «Лофтмебель» вступило в проект повышения производительности труда. Проектная команда от предприятия работали вместе с экспертами РЦК над повышением производительности на линии сборки угловых диванов. Проанализировали потери, создали целевую карту потока, на основе которой оптимизировали сборку. Это позволило повысить качество продукции, сократить в три раза время протекания технологических процессов и сократить незавершенное производство — запасы между операциями, что дало существенный выигрыш по площади. На новом производстве уже будут работать подготовленными РЦК тренеры из сотрудников предприятия, внедряя технологию бережливого производства. Производство работает, развивается. Наша цель — снизить потери и увеличить рентабельность, чтобы у предпринимателей появились средства, которые можно вкладывать в новое производство. И нынешнее событие показывает, что цели мы достигли, — прокомментировала руководитель проекта Регионального центра компетенций Владимирской области Татьяна Зауэр