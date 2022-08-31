ТЕРМОМЕТРИКОН Бесконтактное измерение температуры тела посетителей
ТЕРМОМЕТРИКОН - Прибор для бесконтактного измерения температуры тела посетителей © Фото из открытых источников
В России вновь растёт уровень заболеваемости COVID-19. Прогнозы врачей эпидемиологов и других санитарных служб неутешительны — осенью, с началом нового учебного года, нас с большой долей вероятности ожидает очередная волна пандемии.
Мы желаем вам оставаться здоровыми, и потому ещё раз напоминаем о необходимости строгого соблюдения рекомендованных профилактических мер.
Произведённый и разработанный в России прибор ТЕРМОМЕТРИКОН. Позволяет в большом потоке людей, быстро и бесконтактно, не теряя драгоценное время и не вторгаясь в личное пространство выявить повышение температуры тела, что является одним из основных симптомов COVID-19.
Интеграция ТЕРМОМЕТРИКОН в СКУД © Фото из открытых источников
ТЕРМОМЕТРИКОН уже работает на массовых мероприятиях, в местах большого скопления людей, на проходных заводов, заведений общественного питания, в образовательных и медицинских и других учреждениях.
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