Добавить статью
Лого Сделано у нас
Электроника, электротехника и приборы

Производство панели индикации «RDIP-E071» для экскаваторов-погрузчиков ЕлАЗ 888

Панель индикации для ЕлАЗ 888Панель индикации для ЕлАЗ 888 © rdgroupltd.com

На производстве компании «РД Групп» начато производство очередной партии панелей индикации серии «RDIP-E071» для экскаваторов-погрузчиков ЕлАЗ 888, выпускаемых автосборочным предприятием АО «ПО ЕлАЗ».

Устройство создано в рамках программы импортозамещения продукции одной из известных зарубежных компаний.

Автоматическая SMD печать платы для панели индикацииАвтоматическая SMD печать платы для панели индикации © rdgroupltd.com

За период освоения данной продукции нашим предприятием проделана работа по оптимизации элементной базы, разработаны корпусные части и электронная плата с заменой устареших ламп накаливания на современные светодиоды, что в несколько раз повысило эксплуатационный срок работы устройства и его энергоэффективнось.

Тестирование панели индикации для ЕлАЗ 888Тестирование панели индикации для ЕлАЗ 888 © rdgroupltd.com

Процесс производства содержит полный цикл от литья корпусных частей, пайки печатных плат, до конечной сборки и проверки на тестовых стендах.
Источник: https://rdgroupltd.com/

РДГрупп, RDGroup, ЕлАЗ, ЕлАЗ888, Импортозамещение, панельиндикации, экскаватор, погрузчик, производство, сделановРоссии, мыработаем, RDIPE071, полныйцикл, производствоэлектроники, сделановСПб, качествогарантировано
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,