Производство панели индикации «RDIP-E071» для экскаваторов-погрузчиков ЕлАЗ 888
Панель индикации для ЕлАЗ 888 © rdgroupltd.com
На производстве компании «РД Групп» начато производство очередной партии панелей индикации серии «RDIP-E071» для экскаваторов-погрузчиков ЕлАЗ 888, выпускаемых автосборочным предприятием АО «ПО ЕлАЗ».
Устройство создано в рамках программы импортозамещения продукции одной из известных зарубежных компаний.
Автоматическая SMD печать платы для панели индикации © rdgroupltd.com
За период освоения данной продукции нашим предприятием проделана работа по оптимизации элементной базы, разработаны корпусные части и электронная плата с заменой устареших ламп накаливания на современные светодиоды, что в несколько раз повысило эксплуатационный срок работы устройства и его энергоэффективнось.
Тестирование панели индикации для ЕлАЗ 888 © rdgroupltd.com
Процесс производства содержит полный цикл от литья корпусных частей, пайки печатных плат, до конечной сборки и проверки на тестовых стендах.
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