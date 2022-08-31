Производство панели индикации «RDIP-E071» для экскаваторов-погрузчиков ЕлАЗ 888

Панель индикации для ЕлАЗ 888 © rdgroupltd.com

На производстве компании «РД Групп» начато производство очередной партии панелей индикации серии «RDIP-E071» для экскаваторов-погрузчиков ЕлАЗ 888, выпускаемых автосборочным предприятием АО «ПО ЕлАЗ».

Устройство создано в рамках программы импортозамещения продукции одной из известных зарубежных компаний.

Автоматическая SMD печать платы для панели индикации © rdgroupltd.com

За период освоения данной продукции нашим предприятием проделана работа по оптимизации элементной базы, разработаны корпусные части и электронная плата с заменой устареших ламп накаливания на современные светодиоды, что в несколько раз повысило эксплуатационный срок работы устройства и его энергоэффективнось.

Тестирование панели индикации для ЕлАЗ 888 © rdgroupltd.com

Процесс производства содержит полный цикл от литья корпусных частей, пайки печатных плат, до конечной сборки и проверки на тестовых стендах.