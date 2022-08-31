«Металл Профиль» запустил две новые линии производства профнастила
В июле 2022 г. компания «Металл Профиль» увеличила мощности на двух производственных площадках предприятия — в Нижнем Новгороде и Лобне (Московская область).
Ранее специалисты компании провели анализ рынка в Нижнем Новгороде. Результаты исследования показали, что производство необходимо расширить, чтобы максимально полно закрыть потребности клиентов в продукции. В июле 2022 г. на производственной площадке в Нижнем Новгороде была установлена новая линия профилирования С-21. Оборудование предназначено для производства профлиста из оцинкованной стали с полимерным покрытием или без него. С-21 — один из самых популярных профилей профнастила. Он неизменно пользуется спросом в строительстве, из него делают кровли, с его помощью облицовывают фасады и заборы. Симметричные волны средней высоты достаточно жёсткие, при этом профиль не излишне рельефный, поэтому относится к среднему ценовому сегменту.
Преимущества новой линии, установленной в Нижнем Новгороде:
- Обновлённый приёмный стол готовой продукции. Благодаря этому минимизирована вероятность производственного брака.
- Обновлённый инструмент профилирования. Он позволяет сохранять высокое качество даже при обработке тонкого металла — 0,35 мм и менее. Такая продукция широко востребована для временных ограждений и сооружений.
При профилировании на новой линии сохраняется выверенная геометрия листа, не появляется «волна» на кромке.
На производственной площадке в Лобне в июле 2022 г. также установили новую линию проката С-21. Она изготовлена в Беларуси компанией «АМТинжиниринг». Этот производитель металлообрабатывающего оборудования является надёжным партнёром «Металл Профиль» уже не первый год. По производственным характеристикам линии идентичны. Плановая производительность каждой из них — 10 000 м кв за смену.
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