Система предупреждения столкновений RD-PAS500
Система предотвращения столкновений RD-PAS500 © rdgroupltd.com
Система предупреждения столкновений RD-PAS500 собственная разработка компании РД Групп, нацеленная на обеспечение безопасности передвижения сотрудников предприятий, складов, проведения разгрузочно-погрузочных работ, а так же мест где работает спецтехника, в том числе и в условиях плохой видимости.
Базовая станция системы обнаружения препятствий RD-PAS500 с функцией звуковой и световой сигнализации устаннавливается на транспортное средство.
Взаимодействие элементов системы RD-PAS500 © rdgroupltd.com
Личная TAG-метка (брелок) в виде маяка на каску или запястье (ремень) находится у сотрудника предприятия.
Личная метка системы RD-PAS500 © rdgroupltd.com
В случае сокращения расстояния между рабочим и транспортным средством менее запрограммированного уровня, включается световая и/или звуковая сигнализация на транспортном средстве. А маячок сотрудника начинает пищать, вибрировать и светится, сигнализируя о входе в опасную зону.
Установка системы RD-PAS500 на транспортные средства © rdgroupltd.com
Базовые станции могут быть расположены на нескольких транспортных средствах и/или на опасных участках (проходах, поворотах). В случае приближения транспортных средств, к опасному участку менее запрограммированного уровня, включается световая и/или звуковая сигнализация на всех сближающихся транспортных средствах и на стационарной станции опасного участка, предупреждая об опасности.
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