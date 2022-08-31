НЛМК запустил новую установку для переработки вторичного сырья
На Новолипецком металлургическом комбинате запустили установку для переработки вторичного сырья (битого бетона, железобетона и кирпича), которое образуется на предприятии после ремонтов и реконструкций. Новое оборудование мощностью более 100 тыс. тонн в год позволит полностью перерабатывать весь объём вторсырья этого типа.
На установке с помощью магнита будут извлекать железо — его в общем объёме боя содержится около 5% - и затем возвращать в производство. Бой бетона и кирпича будут дробить и получать щебень различных фракций, востребованный предприятиями строительного профиля. Таким образом, проект сочетает в себе как экологический, так и экономический эффекты.
«Проект позволит нам перерабатывать вторичные материалы, которые ранее мы передавали для утилизации. В результате мы будем выпускать продукцию для строительной отрасли, а также возвращать вторичное сырье в производство, формируя полноценную экономику замкнутого цикла на нашем предприятии», — прокомментировал директор по экологии и климату Группы НЛМК Никита Воробьев.
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