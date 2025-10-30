В основном механосборочном цехе НЛМК заработал новый учебный участок, где будут готовить токарей. Он оснащен современным оборудованием — токарно-винторезными и фрезерными станками со всем необходимым оснащением.

Новое пространство будут использовать для обучения новых сотрудников по профессии токарь, у которых нет свидетельства о квалификации. Программа длится 4 недели и состоит из практической и теоретической частей. Обучающиеся отрабатывают основные токарные операции: протачивание, растачивание, сверление, нарезание наружной и внутренней резьбы, вытачивание канавок и отрезание, протачивание конусных поверхностей и другие.

— Открытие такого участка выводит подготовку квалифицированных кадров на качественно новый уровень и дает импульс для развития предприятия в целом. Обучение станочным профессиям помогает молодым специалистам получить практические навыки и знания, необходимые в работе. Подобные учебные центры повышают квалификацию сотрудников, улучшают качество продукции и усиливают конкурентоспособность компании, — отметил начальник машиностроительного управления НЛМК Андрей Бочарников.

Первая группа токарей уже прошла обучение под руководством опытного мастера-инструктора и успешно сдала экзамен, на котором показала теоретические знания и практические навыки. Молодые специалисты ответили на 50 экзаменационных вопросов и самостоятельно изготовили втулку по чертежу. Работу оценивали по 35 критериям, где учитывали даже порядок на рабочем месте.

— Обучение было доступным и понятным. Работали в небольших группах, поэтому наставник уделял внимание каждому. Уверен, что полученные знания пригодятся мне в дальнейшей работе, — поделился токарь механосборочного цеха сталеплавильного оборудования НЛМК Владислав Максимец.

Выпускники обучающего курса продолжат оттачивать профессиональные навыки на рабочих местах. Помимо подготовки новых сотрудников, участок станет площадкой для производственной практики студентов профильных вузов и колледжей.