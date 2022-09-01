Как сибирским ученым удалось создать бизнес, много лет держать высокую планку и расти из года в год

Мы — ученые из небольшой сибирской компании «Био-Веста» и я, Владислав Ильин, ее основатель, знаем, пожалуй, всё о том, как работать в условиях постоянного скепсиса и недоверия. От «так никто не делает» до «Пробиотики? А что это?». Однако за 25 лет в компании научились стойко преодолевать предвзятое отношение к своему продукту, расти и развиваться несмотря ни на что.

Над усовершенствованием технологий, над клиническими исследованиями, которые доказывают эффективность продукта, и его сертификацией компания билась не один год. «Био-Веста» первой в России выпустила на рынок живые жидкие пробиотики «Биовестин» с рекордно длинным сроком хранения — 3 месяца — при сохранении их полезных свойств на протяжении всего срока годности.

Компания создана в 1994 году, но технология сохранения бифидобактерий живыми и активными в течение 3 месяцев — все еще инновация. Эта уникальная научная разработка привлекает к нам внимание на международных выставках и до сих пор вызывает «вау"-эффект.

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«Био-Веста» прочно занимает свою нишу на рынке, несмотря на сложный продукт и жесткую конкуренцию. И ставит целью не только увеличить долю рынка в России, но и познакомить со своим продуктом жителей других стран.

Успех «Био-Весты» не оставил равнодушными конкурентов, и со временем у компании появились несколько подражателей, которые пытаются пойти по уже проложенному пути. В этих условиях смотреть на показатели роста — отдельное удовольствие.

Случайностей не бывает

Все началось в начале 90-х годов.Тогда тяжело приходилось всем и легкость бытия от заслуг не зависела. Я был молодым физиком в сложной жизненной ситуации: по распределению после вуза уже три года работал в центре вирусологии и биотехнологий «Вектор», но зарплаты ученого после гайдаровских реформ стало хватать на две пачки масла. Идти на компромисс между любимым делом и нищенской зарплатой было сложно, интересом к науке жертвовать тоже не хотелось. Был один выход — переводить это в бизнес.

В поисках лучшей доли я устроился в инжиниринговую фирму, где среди других проектов занимался изучением рыночных перспектив пробиотиков на основе бифидобактерий.

Бифидобактерии тогда были дефицитом — я сам узнал об этом, когда у меня родился малыш и нужно было решать проблему коликов, вызванную дисбактериозом. Коллеги подсказали, что нужно восстановить микрофлору. Приходилось летать в Москву за упаковкой из тридцати флаконов с сухими бифидобактериями. Во время перестройки продуктов с бифидобактериями не было вовсе, поэтому их стоило создать. Фирма закрылась, а я остался вместе с командой поддержавших меня единомышленников. Кто-то не выдержал трудностей и отсеялся, остались самые преданные делу специалисты. Пришла идея разработать жидкую культуру бифидобактерий, которые находятся не в анабиозе, как в сухих пробиотиках, а в активном состоянии. По тем временам, это была настоящая революция.

Практически на одном энтузиазме мы продолжили работу над созданием жидкого пробиотика. Я нашел специалистов-микробиологов, исследовал рынок, ездил по врачам, показывал опытные образцы. Какое-то время в подвале аптеки мы производили экспериментальные партии пробиотиков. Никто не давал гарантий, нами двигала только вера в продукт и свои силы. Дел было столько, что было некогда обращать внимание на негативные рыночные факторы. Мы привыкли работать профессионально и не снижать планку требований в первую очередь к себе, несмотря на преграды. Этот подход сохранился в компании на протяжении всей истории и лёг в основу её успеха.

К созданию прорывной технологии и масштабированию бизнеса на всю Россию и ближайшее зарубежье компания шла постепенно. Сперва мы начали производить концентрат бифидобактерий в небольших лабораторных биореакторах. Со временем процесс усовершенствовали и добились того, чтобы бифидобактерии не погибали и сохранялись в активном состоянии в течение 2-3 месяцев. В начале 2000-х компания получила несколько патентов на эту разработку и перешла к промышленному производству жидкого концентрата бифидобактерий в ферментерах-биореакторах.

Первая прибыль целиком ушла на промышленные биореакторы. Смелое решение: вместо ферментеров в те времена можно было купить несколько шикарных квартир в Новосибирске. Многие знакомые крутили пальцем у виска: такая вера в идею казалась безумной, а колоссальные затраты на оборудование — неоправданными.

© Фото из открытых источников

Но благодаря этой вере на рынке появился первый живой жидкий пробиотик «Биовестин». За счёт жидкой формы, более физиологичной для человека, чем сухая, а также благодаря высокой концентрации бифидобактерий, он начинает действовать сразу после приёма и оказывает заметный эффект уже через 5-7 дней регулярного приёма, что критически важно при острых и хронических расстройствах ЖКТ. Полезные бактерии начинают действовать не только в кишечнике, а уже в ротовой полости и на слизистой горла, вытесняя патогенную микрофлору и укрепляя местный иммунитет.

Раньше бифидобактерии на рынке были представлены исключительно в сухом виде. Проблема в том, что при сушке бактерии впадают в анабиоз, теряют активность и, попав в организм, им нужно время на регидратацию, активацию и восстановление своих функций, а потом ещё несколько часов, чтобы колонизировать слизистую и начать размножаться. Из-за этого большая часть бактерий выводится из организма, так и не начав действовать.

Команда «Био-Весты» разработала специальную технологию, замедляющую обменные процессы бифидобактерий. Благодаря ей жидкий пробиотик «Биовестин» сохраняет свои свойства в течение 3 месяцев.

Почему до нас так не делали?

На то есть веские причины. Сушка позволяет обеспечить длительный срок хранения (до двух лет) и упрощает логистику: при транспортировке не нужно соблюдать строгий температурный режим. Этот подход снижает требования к микробиологической чистоте при производстве и устраняет риск нарастания посторонней микрофлоры при хранении.

При сушке нет риска, что среди бактерий найдется, к примеру, 1% патогенных, которые при хранении будут расти и развиваться в геометрической прогрессии, в итоге превратившись уже в 10%, а через полгода — в 50%. Если выращивать их так, как это делаем мы, помимо сложности технологии, есть более жесткие требования к чистоте. Другие производители сочли такой подход сложным в реализации, но мы поставили в приоритет эффективность продукта, его быстрое позитивное влияние на здоровье человека. Вместе с тем, контролирующие органы в процессе сертификации несколько лет с подозрением смотрели на то, насколько ответственно мы подходим к производству, словно не могли поверить, что все эти тонкости можно соблюдать на протяжении многих лет.

Это похоже на наблюдение за шоу метателей ножей. Кажется, что артист рискует угодить ножом в миниатюрную девушку и, когда этого не происходит, публика выдыхает. Так и тут: действительно, если на производстве окажутся недостаточно квалифицированные сотрудники, есть риск, что в продукт попадет посторонняя бактерия и это приведет к проблемам со здоровьем.

Чтобы решиться производить такой сложный биотехнологичный продукт, нужно быть действительно уверенным в своих силах. Фокусы с ножами показывают многие, а несчастные случаи бывают крайне редко, потому что там работают мастера. Выращивать жидкие бактерии и обеспечивать высокую стерильность — тоже мастерство.

Но нас тяжелые задачи никогда не пугали. Поэтому наше ноу-хау в том, что мы обеспечили реальную систему контроля на всех этапах производства. Это важный фундамент, благодаря которому наш бизнес смог состояться, ведь качество продукта остаётся неизменным от партии к партии на протяжении многих лет.

Мы взялись за эту сложную проблему и нам удалось ее решить, хотя на тот момент это считалось невозможным: раньше производственные закваски никто более 10 дней не хранил. А мы сделали из этого продукт, который можно хранить 3 месяца и доказали его эффективность и безопасность технологии, продемонстрировали контролирующим органам продуманность производства и грамотность коллектива.

© Фото из открытых источников

Каждый флакон с пробиотиком представляет собой своего рода герметичный «аквариум», где на протяжении всего срока годности бактерии живут и сохраняют активность. Флакон выполнен из темного стекла и дополнительно заполнен углекислым газом, чтобы создать среду максимально близкую к среде кишечника человека, где бактерии живут в темноте и практически без доступа кислорода.

Не стоять на месте

Девизом компании могла бы стать крылатая фраза «Видеть цель, верить в себя, не замечать препятствий». Вера в продукт и в свои способности помогла преодолеть множество проблем и преград, которые лежали на пути развития компании.

Серьезные масштабы бизнес приобрел примерно к 2003 году, то есть спустя почти 10 лет с момента основания компании. Продукцию начали продавать не только в Новосибирске, но и в других городах Сибири. Потом вышли на Москву и Санкт-Петербург, где нашли дистрибьюторов, которые взялись поставлять продукцию в аптеки, соблюдая необходимый температурный режим при доставке.

Последние годы интерес к микрофлоре человека растёт: о ней пишут в научно-популярных книгах, таких как «Очаровательный кишечник» Джулии Эндерс и «Кишечник и мозг» Дэвида Перлмуттера, рассказывают и с экранов TV, пишут в блогах, постепенно информация о роли микробиома в нашей жизни переходит из научных кругов в повседневную жизнь, но в «Био-Весте» знали об этом уже давно и в каком-то смысле технология жидких пробиотиков и понимание их роли в восстановлении здоровья опередили время лет на 20.

© Фото из открытых источников

Здесь и сейчас

Сейчас «Био-Веста», созданная практически на одном энтузиазме, является самым известным производителем жидких пробиотиков в Новосибирске. Конечно, по Москве и России эти показатели заметно ниже, но компания становится более заметным игроком на рынке. На производстве трудятся 70 специалистов в области биотехнологии, микробиологии, контроля качества продукции.

Оборот от продаж жидких пробиотиков растет, несмотря на соперничество с продукцией «большой фармы». Если сравнивать данные, то в 2019 году объем продаж «Биовестина» за 9 месяцев составлял 53,8 млн., в 2020 году — 79,7 млн., а за 9 месяцев 2021 года — это уже 104,2 млн руб. Для небольшой региональной компании, которая начинала с нуля в подвале аптеки и работает в отрасли, где конкуренты тратят на рекламу миллиарды рублей в год, это впечатляющий результат.

Продукция «Био-Весты» продаётся практически по всей России через дилерскую сеть. У компании 65 дистрибьюторов в 58 городах РФ, есть партнеры и в других странах, например, Киргизии и Казахстане, а недавно компания вышла на рынок Европы. «Биовестином» заинтересовалась главный онколог Болгарии и, разузнав всю необходимую информацию о продукте, в в рекордно короткие сроки пробила сертификацию препарата в этой стране. Поставки жидкого пробиотика «Биовестин» в Болгарию осуществляются регулярно и не прекратились даже во время пандемии COVID-19. Там его используют в основном для реабилитации онкологических пациентов, это слишком важная задача, чтобы ждать ослабления ковидных ограничений.

Пандемийный период первое время была для производителя большим стрессом, но и тут вера в себя помогла сделать из лимона лимонад. Компания мобилизовалась, привлекала внешних специалистов и быстро запустила два фирменных интернет-магазина в Москве и Новосибирске, заключила несколько новых экспортных контрактов на поставку жидких пробиотиков в Польшу, Чехию, Португалию. Даже в сложном 2020 году, несмотря на преграды с закрытием границ и проблемы с транспортировкой сложного продукта, компания нарастила экспорт.

Трудности дают новые возможности

Для нас первая трудность ведения бизнеса в нынешней ситуации — резкое снижение интереса населения. Когда люди испытывают стресс, проблемы со здоровьем кажутся незначительными и уходят на второй план, хотя именно забота о себе и своем эмоциональном состоянии важна всегда. Тем не менее, когда человек испытывает страх смерти или экзистенциальную тревогу, думая о том, что будет дальше, качество жизни может стать второстепенным в его приоритетах. Одновременно мы ограничены в коммуникациях по привычных для нас каналам. Сначала ковид отделил нас от медицинского сообщества, стало трудно взаимодействовать с врачами даже в Интернете: они перегружены работой.

Что касается производства, то еще в декабре многие поставщики сырья, молока, картонной упаковки и различных услуг сообщили нам о росте цен в декабре 10-30%. У компании есть запасы, но необходимость покупать сырье в любом случае есть. В этом году производство детского питания работает в убыток: с каждым годом рождаемость постепенно падает, соответственно потребность в специализированной продукции падает вместе с ним. Тем не менее, многие жители Новосибирска привыкли принимать «Бифилин», поэтому мы не намерены сокращать производство.

Из-за санкций нам пришлось столкнуться с задержкой ценного груза: зимой мы оплатили доставку контейнера для стеклянных флаконов из Китая нестандартного размера, изготовленного из редкого темно-коричневого стекла. Темное стекло защищает наши живые бифидобактерии от солнечных луяей, поэтому важно использовать именно его. Найти такие флаконы в России довольно сложно. Но транспортная компания, проделала половину пути с нашими флаконами, из-за санкций вернула контейнер в порт. Пришлось понести дополнительные затраты, чтобы благополучно получить груз с флаконами. К счастью, жизненный и управленческий опыт научил меня предусмотрительности: у нас был полугодовой запас флаконов, и эта ситуация не принесла нам серьезных затруднений.

© Фото из открытых источников

Та же предусмотрительность заставила нас заблаговременно обновить производство: заменить дорогостоящие элементы линии фасовки. Теперь работоспособности оборудования точно хватит минимум на 4 года, а там уже надеюсь купить новую линию. В любом случае, наше оборудование на упаковочных линиях — китайское и российское, это защищает производство от проблем с обслуживанием, поиском необходимых элементов.

Как и в любом кризисе: с одной стороны, есть множество проблем, которые нужно решать, а с другой стороны, сейчас неизвестно, что будет с ценами и наличием импортных аптечных пробиотиков. В этой ситуации наш продукт может получить дополнительное количество клиентов. Мы можем на этом даже вырасти, поскольку «Биовестин» находится в приемлемой для потребителя ценовой категории.

У нас хороший продукт, давно себя зарекомендовавший, но вместе с тем — инновационный, так что есть шанс на расширение бизнеса. Отлаженная технология производства и накопленный опыт использования пробиотиков для укрепления здоровья детей и взрослых позволят нам при определенных условиях вырасти в национального лидера в этой области. Есть и возможность быстро реализовать импортозамещение: инновационные технологии производства имеются, надо только нарастить мощности и серьезно расширить сбыт. Для этого нам необходимо построить новый завод и оснастить его биотехнологическим оборудованием.

В бизнесе, в жизни, в любой сложной ситуации, все просто: там, где другие считают, что это невозможно, важно продолжать идти за своим интересом и верой в то, что этим делом стоит заниматься. В «Био-Весте» знают, что успех — это следствие кропотливой работы. И не важно, что до тебя так никто не делал, не важно, что думают скептики и говорит окружение. Когда твое дело — это то, во что ты веришь, тогда успех — всего лишь следствие того, насколько сильна была эта вера.