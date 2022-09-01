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Бийск расположен на Алтае, на нулевом километре Чуйского тракта, который ведёт к границе с Монголией. Бийск — один из 6 городов России, который основали по личному приказу Петра I. Сейчас это второй по численности город Алтайского края после Барнаула. Недалеко от города сливаются реки Катунь и Бия — именно в этом месте начинается Обь, самая длинная река в России.

1. Бийск основали в 1709 году по приказу Петра I как крепость, которая должна была защищать юго-восточные границы государства и торговые пути в Китай и Монголию. Крепость назвали Бикатунским острогом. Первый гарнизон состоял из 100 человек и 2 пушек.

Летом 1710 года армия джунгар собиралась напасть на Кузнецкую крепость, но из-за пушек в остроге не смогла в этом месте преодолеть Бию. Армия переправилась в другом месте, но военных в Кузнецкой крепости успели предупредить о нападении и атака не удалась. Джунгары отступили, осадили и сожгли Бикатунский острог, а 60 уцелевших защитников взяли в плен. Так крепость погибла в первый раз.

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2. В 1718 году крепость отстроили на 20 км выше по течению Бии — сейчас в этом месте находится сквер имени Фомченко. Затем крепость несколько раз увеличивали, достраивали новые укрепления. Но к концу XVIII века границы государства отодвинулись на юг, крепость оказалась в тылу и её преобразовали в город. В 1848 году Бийскую крепость официально упразднили. Уже в 1860 году от крепости остались лишь развалины. А сейчас — только планы стен и несколько пушек, которые до сих пор стоят в Бийске.

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3. Мост через Бию — часть Чуйского тракта. Автомобильная дорога М-52 идёт от Новосибирска до границы с Монголией, но считается, что именно с Бийского моста и начинался Чуйский тракт. Эта торговая дорога упоминается в китайских хрониках тысячелетней давности, но вместо моста на ней использовалась переправа. Сначала это был канатный паром, затем паром с буксиром.

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4. Мост появился в 1965 году, хотя идея его строительства появилась ещё в 1901 году. Тогда местная купчиха Морозова предложила построить мост на свои деньги, а за проезд брать с каждого гружёного воза по 5 копеек. Городская дума отказалась от одного из первых вариантов платной дороги — властям показалось, что это слишком дорого для местных крестьян.

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5. В 1918 году начали строительство деревянного моста на сваях, но из-за гражданской войны стройка остановилась. А в 1934 году мост всё-таки построили, но уже понтонный — на плавучих опорах. В 1962 году рядом построили ещё один понтонный мост. Но этого было мало, особенно когда нужно было возить урожай. Поэтому в 1965 году построили новый мост с пролётами.

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6. В 2006 году закончился капитальный ремонт моста. Он стал шире — пешеходные дорожки вывели за пределы несущих конструкций.

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7. Музей Чуйского тракта. Чуйский тракт — одна из немногих дорог в мире с собственным музеем. Он располагается в здании купца Варвинского, которое построено в 1911 году. Купцы Бийска одними из первых наладили торговлю с Монголией и Китаем, переправляя большинство товаров по Чуйскому тракту.

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8. Музей Чуйского тракта стоит прямо посреди дороги. Рядом со зданием в 2013 году установили монумент в виде подковы с колесом внутри — этот знак символизирует нулевой километр Чуйского тракта.

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9. Говорят, что особняк купца Варвинского построен из бросового кирпича — то есть такого, который не разбивался от удара о землю. Однажды в него даже случайно врезался танк — и оставил на доме только небольшие царапины.

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10. Советская улица — самая старая и самая длинная в Бийске. Она проходит почти через весь город, но примерно в середине исчезает — там на её пути стоит спиртзавод. Но через полтора километра улица появляется снова — более изогнутая, чем выше по течению.

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11. Бийский драматический театр.

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12. Здание драмтеатра построено в 1914 году. Деньги на строительство выделил отставной полковник Антон Петрович Копылов, племянник купца-монголиста Павла Копылова. Дядя оставил в завещании внушительную сумму на благотворительность и бывший военный решил построить культурное заведение. По условиям полковника, в этом доме нужно было разместить библиотеку и воскресную школу для взрослых, проводить лекции, народные чтения. И ни в коем случае не продавать спиртного — именно для просвещения и борьбы с пьянством Антон Копылов и задумал строительство Народного дома.

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13. С 1915 года в здании будущего театра начали работать бесплатные кружки, открылась библиотека, выставка предметов старины. Во время реставрации здание перестроили под театральные представления.

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15. Здание управления образованием Бийска размещается в пассаже Второва. Это здание вместе с примыкающим к нему пассажем Фирсова образовывало большой торговый квартал. Пассаж возводили итальянские архитекторы в 1904 году.

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16. Пассаж Фирсова — вторая часть торгового квартала. Построен чуть позже, в 1907 году. В начале XX века в пассаже проводились лекции Алтайского народного университета, а во время войны здесь располагался госпиталь. Сейчас здание не используется, но остаётся одним из самых знаменитых памятников архитектуры в городе.

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17. Собор Успения Пресвятой Богородицы появился в Бийске в 2003 году. В 1932 году его закрыли и использовали как зернохранилище. После 1947 года его вернули верующим — и более 30 лет восстанавливали на пожертвования.

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18. После одной из реставраций купола на соборе сделали серебряными. По церковным канонам, серебряные купола ставят на церквях, посвящённых какому-то святому. А на храмах, посвящённых Богородице, — синие или голубые со звёздами. Поэтому вскоре купола перекрасили в первоначальный синий цвет.

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19. Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет им. В. М. Шукшина располагается бывшем здании реального училища имени А. С. Пушкина.

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20. Здание возведено на месте старого деревянного училища для мальчиков, которое было построено в 1875 г. Училище назвали Пушкинским в честь 100-летия со дня рождения поэта в 1899 году. В 1904 г. по инициативе купчихи Е.Г. Морозовой был надстроен второй этаж, где расположилась домовая церковь. В советские годы здесь работал вечерний народный университет и учительский институт.

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22. Бийский краеведческий музей имени В. В. Бианки.

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23. Виталий Бианки, известный советский писатель, был одним из основателей музея. В музее можно увидеть уникальную коллекцию сакральных предметов алтайских шаманов, китайский фарфор эпохи Цин XVIII—XIX веков, археологические находки времён палеолита, черепа бизонов и мамонтов, редкие минералы, замок от одной из парадных дверей Рейхстага и другие экспонаты.

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24. В Бийске — 272 памятника архитектуры, истории и культуры, около 50 памятников археологии, 11 памятников природы.

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25. Музей истории Алтайской духовной миссии — это бывший архиерейский дом, построенный в 1888 году. Сейчас в нём можно увидеть архиерейскую опочивальню, трапезную, экспозиции посвящённые истории православной церкви на Алтае.

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26. Храм Казанской иконы Божией Матери более 60 лет не использовался по назначению — до 1992 года. За это время в нём располагалась конюшня, солдатский клуб, гимназия, овощной магазин, склад ГСМ. Храм восстановили за два года — с 1994 года здесь снова проходят службы.

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28. Сквер имени Гагарина (Нагорный парк) в Бийске обновили в 2021 году — говорят, до этого здесь была обычная роща. Сейчас в сквере проложили дорожки из брусчатки и сделали большую смотровую площадку — с неё видно почти весь город.

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29. Бульвар Петра I. В 1960-х годах здесь были небольшие деревянные дома, но территорию выровняли и сделали пешеходный бульвар. В 1980-х городские архитекторы решили сделать его непохожим на бульвары в других сибирских городах — внесли в план каскадные фонтаны, барельефная монументальная композиция с историей города. Воплотили не все задумки, но фонтан на бульваре всё же появился.

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30. Администрация Бийска.

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31. В 2018 году на бульваре Петра I прошла большая реконструкция — установили новый фонтан, отремонтировали дорожки. А ещё на бульваре есть камень в честь основания города, гигантская книга и стела с надписью «Бийск — ворота Алтая».

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32. Собор Александра Невского был освящён в 1904 году, как главный храм исторического района Форштадт. В 1926 году собор закрыли, снесли колокольню, завершение купола храма. Затем здание приватизировали и встроили в корпуса бийского завода «Электропечь». Собор до сих пор используется как заводской цех, хотя часть оборудования уже демонтировали.

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33. Гостиница «Центральная».

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34. Бийск — это город, через который проходят дороги, ведущие на курорты Чемала и Белокурихи, в Монголию, к всемирно известным природным объектам горе Белухе и плато Укок, Телецкому озеру и Денисовой пещере. Ежегодно через Бийск проезжает более 2 миллионов туристов.

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36. Новый железнодорожный вокзал в Бийске открыли к 300-летию города — 5 сентября 2009 года. Старый вокзал работал с 1914 года. Именно с железнодорожного вокзала Бийска уезжают герои фильма «Печки-лавочки»

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37. Бийск — это конечная станция на линии от узловой станции Алтайская.

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38. Заброшенный замок Анатолия Щигорева. Это большое кирпичное здание строили Евгений и Анатолий Щигаревы. Но строительство так и не было закончено.

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39. Понтонный мост наведён в 2005 году. Мост помогает разгрузить дороги Бийска. Его разводят дважды в год: осенью — на период образования льда на поверхности реки, и весной — на время ледохода.

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40. Городской Дворец культуры «Химик» расположен в Приобском районе.

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42. Район Зелёный клин начали заселять в 1883 году — тогда здесь появился винокуренный завод. До этого здесь были только луга, небольшие болота и песок. В начале XX века на берегу построили мельницу, вокруг начали селиться рабочие. В 50-х здесь разбили большой яблоневый сад. А в 1970-х началась большая стройка — несколько лет намывали песок, подняли уровень воды на 3 метра, проложили инженерные сети. Сейчас на этом месте большой микрорайон, а винокурня давно стала крупным спиртзаводом.

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43. Бийский планетарий называется «Родина», а местные часто называют его Купол.

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44. Оптико-механическое «сердце» Купола — аппарат фирмы Carl Zeiss в 1986 году из Звёздного городка привез в Бийск Виталий Севастьянов, дважды летавший на «Союзах».

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45. Трасса для картинга.

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46. Сбербанк.

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48. Место слиянии Бии и Катуни — две горные алтайские реки сливаются в единый поток, образуя самую длинную реку в России — Обь.

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49. Некоторое время вода течёт не смешиваясь — получается «полосатая» бело-зелёная поверхность. Дело в том, что у воды в Катуни летом и осенью бирюзовый оттенок, а у Бии — сероватый. Весной такого контраста нет. Евангельск — советский Город Солнца на месте слияния Бии и Катуни пытался в 1927 году построить И. С. Проханов, лидер евангельских христиан СССР, двоюродный дедушка писателя А. А. Проханова. После вмешательства И. В. Сталина проект был заморожен.

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50. Заброшенный Культурно-развлекательный центр «Алтай». Начиная с 1982 года кинотеатр «Алтай» был самым большим кинотеатром Бийска. После кризиса 90-х кинотеатр попытались возродить — здесь открылось несколько магазинов, ночной клуб. Затем случился пожар и «Алтай» восстановили только к 2004 году. Красную ленту перерезал Владимир Машков — именно с премьеры его фильма началась новая жизнь кинотеатра. Но после появления более современных кинотеатров в 2006 году здание снова опустело.

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51. Аэропорт Бийска не работает с 2009 года.

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52. Взлётно-посадочную полосу построили в 1989 году, тогда же появилось здание аэровокзала. В те годы Бийский аэропорт пережил настоящий расцвет: география полётов расширилась и улететь тогда можно было не только в Барнаул и Новосибирск, но и в Красноярск, Кемерово, Горно-Алтайск, и даже Казахстан и Узбекистан.

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53. Пару лет назад ходили разговоры, что аэропорт восстановят — но этот вопрос пока отложили — в краевом правительстве не видят перспектив его развития. Но за годы простоя здесь несколько раз проводили автомобильные фестивали, ралли.

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54. В 300 км южнее Бийска проходит трасса вывода на орбиту космических аппаратов, запускаемых с космодрома «Байконур». При безоблачной погоде полёт ракет-носителей отлично виден. Ракета-носитель «Союз» появляется над горизонтом через 6 минут после старта, а ракета-носитель «Протон» — через 9 минут. Время видимости полёта — всего 1,5 минуты. Хорошо виден момент отделения третьей ступени.

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58. Бийск за 300 лет превратился из небольшого гарнизона в город с населением около 200 тысяч человек. Здесь есть собственный планетарий и музеи с уникальными экспозициями, сохранилась архитектура XVIII века. Здесь можно увидеть старинные пушки Бийской крепости и новые арт-объекты. А ещё можно проехаться по окрестностям: побывать в месте, где начинается Обь и в музее Михаила Евдокимова, прокатиться по Чуйскому тракту.

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