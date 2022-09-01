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Август 2022 года был насыщен событиями для МС-21. Продолжались сертификационные испытания борта 73055, борт 73054 побывал в Кубинке на форуме «Армия-2022», модель МС-21 вторично испытали на флаттер. Об этом и многом другом — в нашем традиционном ежемесячном обзоре.

В Центральном аэрогидродинамическом институте имени Жуковского прошли испытания на флаттер динамически подобной модели самолёта МС-21 с крылом из отечественных полимерных композиционных материалов. В разработке модели принимали участие инженеры ЦАГИ совместно с представителями корпорации «Иркут» и РСК «МиГ». Её масштаб — 1:7, размах крыла — 5,19 м, вес — 219 кг.

В октябре 2016 года в ЦАГИ прошёл комплекс испытаний на флаттер динамически подобной модели МС-21 с крылом, изготовленным из импортных ПКМ. С отказом иностранных компаний поставлять в Россию углеродное волокно и связующие смолы и использованием в этой связи в конструкции МС-21 отечественных композитов, испытания лайнера на флаттер необходимо было выполнить повторно. Применение нового материала привело к изменениям в изгибной и крутильной жёсткостях, а также в распределении массово-инерционных характеристик крыла.

В итоге отсутствие флаттера в лётном диапазоне скоростей и наличие необходимых запасов по флаттеру было доказано экспериментально.

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ОДК и Промсвязьбанк в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2022» заключили соглашение о финансировании программ разработки, производства и модернизации авиационных двигателей военного и гражданского назначения.

9 декабря 2021 года на совещании по авиационному двигателестроению генеральный директор АО «ОДК» Александр Артюхов обозначил в числе ключевых задач, требующих решения на государственном уровне, — подготовку серийного производства, создание системы послепродажного обслуживания двигателей ПД-14 и поддержку продаж на начальных этапах.

Было отмечено, что в рамках этапа ОКР обеспечено создание малосерийного производства в объёме до 10 двигателей в год. «Текущая стадия программы требует принятия решения по определению источника финансирования для выхода производства на мощность 50 двигателей в год и организации стартовой системы послепродажного обслуживания», — заявил тогда Александр Артюхов. Подписанным соглашением Промсвязьбанк выступил соинвестором программы увеличения объёмов серийного выпуска двигателей ПД-14.

Заместитель генерального директора АО «ОДК» по управлению НПК «Пермские моторы», управляющий директор — генеральный конструктор АО «ОДК-Авиадвигатель» Александр Иноземцев в интервью телеканалу «Звезда» рассказал о модернизационных перспективах двигателя ПД-14. Он отметил, что пока это первый член семейства. Но появятся и другие с тягой от 8 до 18 тонн.

Также он сообщил, что корпорация «Иркут» параллельно проектирует две новых версии самолёта МС-21: первая — самолёт МС-21-200 под двигатель с тягой 12,5 тонн, вторая — МС-21-400 с двигателем 16,5 тонн. Однако Александр Иноземцев не уточнил, на каком этапе находятся работы по силовым установкам ПД-12 и ПД-16. Ранее «Иркут» сообщал, что для МС-21-400 может потребоваться двигатель тягой 18 т.

26 августа генеральный директор ПАО «Аэрофлот — российские авиалинии» Сергей Александровский на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным озвучил планы по закупке отечественных самолётов.

По его словам, Группа «Аэрофлот» планируем подписать контракты на 323 воздушных судна, из которых 210 — это лайнеры МС-21-310. Планы грандиозные, выполнение которых зависит не только от «Аэрофлота», но и от производителей двигателей ПД-14, комплектующих, бортового радиоэлектронного оборудования и самолётных систем. Поставка первых шести импортозамещённых самолётов, по сообщениям ответственных чиновников и руководителей предприятий, намечена на 2024 год.

Как рассказали в ОАК, импортозамещённый МС-21 будет готов к концу 2024 года. Двигатель ПД-14 для МС-21 находится в стадии развёртывания крупносерийного производства, которое стартует в 2023 году. Постепенно выпуск будет наращиваться до 72 самолётов ежегодно к 2029 году. При этом гендиректор ОАК Юрий Слюсарь заявил в ходе форума «Армия-2022», что корпорация планирует увязать график выбывания иностранных судов из парков авиакомпаний с поставками самолётов Superjet-New и МС-21.

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30 августа Ростех показал рендер новой ливреи для МС-21-310. Ливрея выполнена в небесно-голубых тонах, композицию дополняет стилизованное изображение авиаконструктора Александра Яковлева — основателя конструкторского бюро, создавшего МС-21. Эскиз выполнен художниками ZORAN DESIGN.

Бесспорно, ливрея выглядит свежо. Но по мнению профильных экспертов-дизайнеров, у разработчиков ливреи отсутствует системный подход к важной части маркетинга. Они не обратили внимание на то, что ОАК в августе объявила о переходе на использование нового единого фирменного стиля для всех своих предприятий и организаций. Следовательно, было бы целесообразно подойти к конкурсу системно и предложить единый стиль для всех опытных типов самолётов, которые в ближайшем будущем составят основу гражданской авиации страны.

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Фото: © ZORAN DESIGN

В начале августа Ростех сообщил, что опытный экземпляр МС-21-310 с бортовым номером 73055 выполнил сотый полёт по программе лётных сертификационных испытаний. Полёты продолжаются в подмосковном Жуковском на базе Лётно-исследовательского института (ЛИИ) им. М.М. Громова. В сертификационной программе, рассчитанной на испытания двух самолётов, запланировано около 240 полётов. В ближайшее время сертификационные полёты начнёт ещё один борт — первый опытный самолёт с б/н 73051, сейчас в Иркутске завершается его ремоторизация под двигатели ПД-14. Как рассказали в ОКБ им. Яковлева, прибытие этого борта в Жуковский ожидают в течение сентября.

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МС-21 на форуме «Армия-2022». Фото: © Artem D / russianplanes.net

Ещё один опытный самолёт МС-21 с б/н 73054 был продемонстрирован потенциальным заказчикам в составе статической экспозиции форума «Армия-2022» на аэродроме Кубинка, куда борт прибыл 12 августа. В субботу, 20 августа, покидая форум, самолёт после взлёта прошёл на малой высоте над взлётно-посадочной полосой и затем вернулся на базу ЛИиДК ОКБ им. А. Яковлева в Жуковском.

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В августе выполнено 20 полётов общей продолжительностью 71 час 41 минута. В Жуковском пояснили, что в августе борт 73055 выполнял полёты на сертификацию по шумам на местности, а также отрабатывалось движение по маршруту в зоне испытательных полётов.