ВСЗ режет металл для второго ледокола проекта 21900М2

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31 августа на Выборгском судостроительном заводе (входит в ОСК) началась резка металла для изготовления корпуса линейного ледокола проекта 21900М2. Как говорится в сообщении верфи, государственным заказчиком судна выступает Росморречфлот, застрочщиком — ФГУП «Росморпорт».

На ВСЗ также отмечают, что проект 21900М2 является модифицированной версией проекта 21900М. Три таких ледокола были построены на верфи в Выборге в 2015-2016 годах — «Владивосток», «Мурманск» и «Новороссийск». Напомним, новый ледокол является вторым в серии из двух единиц проекта 21900М2.

Судно предназначено для обеспечения круглогодичной работы замерзающих морских портов Северо-Западного бассейна. Строительство запланировано в рамках Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года (КПМИ). Окончание строительства ледокола было запланировано на декабрь 2024 года.

В октябре 2021 года ВСЗ стал единственным участником аукциона ФГУП «Росморпорт» на строительство данного судна. Стоимость контракта составила 10,5 млрд рублей.Как стало известно в январе 2022 года, проектную документацию судна в постройке (ПДСП), рабочую конструкторскую документацию (РКД), приемо-сдаточную документацию (ПСД), эксплуатационную документацию (ЭД), а также электронную трехмерную модель судна готовит ПКБ «Петробалт».Контракт на строительство первого ледокола проекта 21900М2 для Дальневосточного бассейна стоимостью 7,54 млрд рублей был заключен в сентябре 2019 года с ОАО «Пелла» по результатам открытого конкурса. Закладка судна на мощностях верфи Pella Sietas в Гамбурге состоялась в октябре 2020 года.

Ледокол проекта 21900М2 — справка

Класс (PC) — KM (*) Icebreaker7 [2] AUT1-ICS FF2 EPP ECO BWM(Т) HELIDECK Special purpose ship

Длина — 119,8 м

Ширина — 27,5 м

Высота борта на миделе до верхней палубы — 12,4 м

Осадка максимальная — 8,5 м

Водоизмещение при макс. осадке — 14086,9 т

Дедвейт — 4852,2 т

Мощность — 18 МВт