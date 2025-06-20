На траулере «Капитан Таран» проекта KMT02.03 поднят флаг России

На траулере «Капитан Таран» проекта KMT02.03 поднят флаг РоссииСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
20 июня в Петербурге на набережной лейтенанта Шмидта состоялась торжественная церемония поднятия флага на траулере-процессоре «Капитан Таран» проекта KMT02.03.
Судно построено на Выборгском судостроительном заводе ОСК по проекту «Морского инженерного бюро СПб».
На борту размещается оборудование с планируемой производительностью вылова и круглосуточной заморозки до 120 тонн рыбы в сутки. После завершения церемонии судно отправилось в порт постоянного базирования Мурманск.
ТТХ проекта КМТ02
Водоизмещение (т) 11200
Длина габаритная (м) 80,40
Ширина габаритная (м) 15.4
Осадка судна (м) 8,90
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