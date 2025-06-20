На траулере «Капитан Таран» проекта KMT02.03 поднят флаг России

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20 июня в Петербурге на набережной лейтенанта Шмидта состоялась торжественная церемония поднятия флага на траулере-процессоре «Капитан Таран» проекта KMT02.03.

Судно построено на Выборгском судостроительном заводе ОСК по проекту «Морского инженерного бюро СПб».

На борту размещается оборудование с планируемой производительностью вылова и круглосуточной заморозки до 120 тонн рыбы в сутки. После завершения церемонии судно отправилось в порт постоянного базирования Мурманск.

ТТХ проекта КМТ02

Водоизмещение (т) 11200

Длина габаритная (м) 80,40

Ширина габаритная (м) 15.4

Осадка судна (м) 8,90

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