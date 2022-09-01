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Детские сады и школы

В Югре открылось 5 новых школ

 © 86-ru.turbopages.org

Пять новых школ почти на 4,5 тысячи ученических мест 1 сентября открыли для ребят свои двери впервые. Два здания для образовательных организаций построены в Сургутском районе (посёлки Нижнесортымский и Солнечный), по одному — в Сургуте, Лангепасе и Ханты-Мансийске.

 © 86-ru.turbopages.org

Яркая современная школа № 9 распахнула свои двери для учеников 1 сентября в районе Учхоз в Ханты-Мансийске. Она рассчитана на 1056 мест. В школе есть бассейн, современная столовая, оснащенные современным оборудованием учебные кабинеты.

 © 86-ru.turbopages.org

П.Нижнесортымский

 © 86-ru.turbopages.org

Новое четырёхэтажное здание в Нижнесортымском — это первая школа в Сургутском районе, построенная по концессии. Общеобразовательное учреждение на 1 100 мест

Г. Сургут.

 © 86-ru.turbopages.org

В новом корпусе школы в 33 мкр.смогут учиться до 900 юных сургутян. В департаменте образования Сургута отмечают, что по расчетам специалистов, школа будет полностью заполнена.
Источник: https://86-ru.turbopages.org/86.ru/...text/education/2022/08/31/71616848/

Югра, школа
  • Нет аватара termometrix
    01.09.2212:55:05

    Если в природе действительно есть чудеса, то дай Бог мне вернуться в школьные годы.Самый красивый, полный энтузиазма и ностальгии период жизни,когда все твое будущее еще впереди,когда все возможности развития начинаются,когда все новые знания интересны,все наставления учителей несут мудрость о жизни и окружающем мире и все новые дружеские отношения и знакомства остаются на всю жизнь.

    С 1 Сентября! День Знаний!

    Отредактировано: termometrix~13:02 01.09.22
    #1253303
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