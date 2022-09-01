В Югре открылось 5 новых школ
Пять новых школ почти на 4,5 тысячи ученических мест 1 сентября открыли для ребят свои двери впервые. Два здания для образовательных организаций построены в Сургутском районе (посёлки Нижнесортымский и Солнечный), по одному — в Сургуте, Лангепасе и Ханты-Мансийске.
Яркая современная школа № 9 распахнула свои двери для учеников 1 сентября в районе Учхоз в Ханты-Мансийске. Она рассчитана на 1056 мест. В школе есть бассейн, современная столовая, оснащенные современным оборудованием учебные кабинеты.
П.Нижнесортымский
Новое четырёхэтажное здание в Нижнесортымском — это первая школа в Сургутском районе, построенная по концессии. Общеобразовательное учреждение на 1 100 мест
Г. Сургут.
В новом корпусе школы в 33 мкр.смогут учиться до 900 юных сургутян. В департаменте образования Сургута отмечают, что по расчетам специалистов, школа будет полностью заполнена.
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01.09.2212:55:05