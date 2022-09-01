Новые школы открыты в регионах часть 3 (2022г.)

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Татарстан

г.Алементьевск

В Альметьевске по ул. Рената Галеева, 20 открылась новая полилингвальная школа «Адымнар».

В Альметьевске открылась новая полилингвальная школа «Адымнар» © almetievsk-ru.ru

Общая площадь четырехэтажного здания — 24 625,22 кв. м. Основное здание состоит из учебного и административного блоков, медицинских помещений, столовой на 430 мест, актового зала на 500 мест, библиотеки, гардероба, спортивного блока (большой и малый спортзалы, бассейн с двумя чашами). Количество учащихся в смену — 1224 ученика.

https://almetie...-shkola-adymnar

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Республика Татарстан

г. Набережные Челны

В Набережных Челнах в торжественной обстановке сегодня,1 сентября, открыли 81-ю по счету и самую большую в городе школу на 1,5 тыс. мест. Образовательное учреждение № 62 расположилось в 69 комплексе на проспекте Яшьлек.Школа, стоимостью в 2 млрд рублей, В учреждении, которое будет позиционироваться как центр образования, где ученики также смогут получить допобразование, разместился актовый зал на 780 мест, столовая на 530 посадочных мест, большой и малый спортивные залы, бассейн с двумя чашами на 12 и 25 метров, библиотека, гардероб и кинотеатр.

© cdn.vestikamaza.ru

© cdn.vestikamaza.ru

© cdn.vestikamaza.ru

© cdn.vestikamaza.ru

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https://vestika...uyu_shkolu_gor/

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Республика Татарстан

г.Нижнекамск

Торжественное открытие полилингвальной школы «Адымнар» в Нижнекамске. Объект возвели на улице Строителей.

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© stcdn.business-online.ru

© stcdn.business-online.ru

https://mkam.bu....ru/news/562068

Открытие Алатской школы имени А.О. Ахманова © biektaw.ru

Республика Татарстан

Высогорский район

В Алатах торжественно открыли школу им. Ахманова.

В Алатах торжественно открыли школу им.Ахманова © biektaw.ru

В Алатах торжественно открыли школу им.Ахманова © biektaw.ru

В Алатах торжественно открыли школу им.Ахманова © biektaw.ru

В Алатах торжественно открыли школу им.Ахманова © biektaw.ru

В Алатах торжественно открыли школу им.Ахманова © biektaw.ru

В Алатах торжественно открыли школу им.Ахманова © biektaw.ru

http://biektaw....eni-ao-axmanova

http://biektaw....kolu-imaxmanova