Новые школы открыты в регионах часть 3 (2022г.)
Татарстан
г.Алементьевск
В Альметьевске по ул. Рената Галеева, 20 открылась новая полилингвальная школа «Адымнар».
В Альметьевске открылась новая полилингвальная школа «Адымнар» © almetievsk-ru.ru
Общая площадь четырехэтажного здания — 24 625,22 кв. м. Основное здание состоит из учебного и административного блоков, медицинских помещений, столовой на 430 мест, актового зала на 500 мест, библиотеки, гардероба, спортивного блока (большой и малый спортзалы, бассейн с двумя чашами). Количество учащихся в смену — 1224 ученика.
https://almetie...-shkola-adymnar
Республика Татарстан
г. Набережные Челны
В Набережных Челнах в торжественной обстановке сегодня,1 сентября, открыли 81-ю по счету и самую большую в городе школу на 1,5 тыс. мест. Образовательное учреждение № 62 расположилось в 69 комплексе на проспекте Яшьлек.Школа, стоимостью в 2 млрд рублей, В учреждении, которое будет позиционироваться как центр образования, где ученики также смогут получить допобразование, разместился актовый зал на 780 мест, столовая на 530 посадочных мест, большой и малый спортивные залы, бассейн с двумя чашами на 12 и 25 метров, библиотека, гардероб и кинотеатр.
https://vestika...uyu_shkolu_gor/
Республика Татарстан
г.Нижнекамск
Торжественное открытие полилингвальной школы «Адымнар» в Нижнекамске. Объект возвели на улице Строителей.
https://mkam.bu....ru/news/562068
Открытие Алатской школы имени А.О. Ахманова © biektaw.ru
Республика Татарстан
Высогорский район
В Алатах торжественно открыли школу им. Ахманова.
В Алатах торжественно открыли школу им.Ахманова © biektaw.ru
В Алатах торжественно открыли школу им.Ахманова © biektaw.ru
В Алатах торжественно открыли школу им.Ахманова © biektaw.ru
В Алатах торжественно открыли школу им.Ахманова © biektaw.ru
В Алатах торжественно открыли школу им.Ахманова © biektaw.ru
В Алатах торжественно открыли школу им.Ахманова © biektaw.ru
В Алатах торжественно открыли школу им.Ахманова © biektaw.ru
http://biektaw....eni-ao-axmanova
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