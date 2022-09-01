Новые школы открыты в регионах часть 6 (2022г.)

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Белгородская область

г.Белгород

В Таврово-4 Белгородского района в четверг, 1 сентября, открылась новая школа, которая получила название «Формула успеха». Таким образом в районе теперь есть три школы, в названия которых входит слово «успех»: «Вектор успеха», «Алгоритм успеха» и «Формула успеха».

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Школу на 1,1 тысячу мест построили по нацпроекту «Образование». Здесь есть большой и малый бассейны, спортзал с безопасным покрытием, актовый зал-трансформер, читальный зал в библиотеке, специальные лифты для инвалидов, велопарковка и спортплощадки.

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Калужская область

г.Медынь

Новая школа на 1000 мест построена в рамках национального проекта «Образование» и федерального проекта «Современная школа». На площади 8,4 га расположено здание образовательного учреждения площадью 30 тыс. кв. метров со специализированными классами технической и гуманитарной направленности, столовой, спортивными и тренажерными залами, двумя бассейнами, крупнейшим в регионе многофункциональным актовым залом и библиотекой. На благоустроенной школьной территории расположены современные спортивные объекты — большое футбольное поле, стадион, воркаут (оборудование для уличной гимнастики), полоса препятствий, теннисный корт, хоккейная, баскетбольная и волейбольная площадки и место для сдачи норм ГТО, детские игровые комплексы.

Также построены котельная и крытая стоянка для школьных автобусов.В образовательном учреждении установлена новейшая система безопасности со 125 камерами видеонаблюдения. Из районного бюджета были выделены средства на ремонт трёх дополнительных дорог для школьных автобусов, стоянку для машин, новые тротуары и ремонт двух пешеходных мостов.

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https://www.ves...60359de613a88cd

© nikatv.ru

Калужская область

г.Малоярославец

1 сентября в Малоярославце состоялось торжественное открытие новой школы, рассчитанной на 1101 место.

Здесь есть театральная, хореографическая и медиа-студии, соляная комната, мастерские, большой стадион, зоны отдыха, и многое другое. Есть административный, учебный и творческий корпуса.

© nikatv.ru

В школе также оборудован свой центр для особенных малышей. С детьми с ограниченными возможностями будут работать специалисты.

© nikatv.ru

С открытием новой школы в Малоярославце значительно сократится число детей, обучающихся во вторую смену.

© nikatv.ru

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https://nikatv....u-na-1101-mesto

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В День знаний в Журиничах открыли новую школу-детский сад © region.center

Брянская область

п.Журничи

1 сентября состоялась торжественная церемония открытия новой школы — детского сада филиала Малополпинской школы в селе Журиничи Брянского района.

Журиничская школа с пристройкой для детского сада построена в рамках федерального проекта «Современный облик сельских территорий» государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий». Новое здание рассчитано на ребят не только из села Журиничи, но и из соседних населенных пунктов — Мирного и Батагова.

© bryanskobl.ru

В школе создан музей истории села Журиничи — села Партизанской славы. За достаточно короткое время экспозиция музея уже насчитывает более 20 экспонатов и каждый из них очень ценен. Все они были найдены на территории поселения, на месте боев в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 года. В музее учащиеся школы будут заниматься историко-проектной деятельностью в тесном сотрудничестве с Брянской региональной общественной организацией «Поисковый отряд „Поколение“ п. Навля». Также в школе оборудована комната русского быта, в которой впервые появилась возможность собрать экспонаты жителей села Журиничи.

© bryanskobl.ru

В музыкально-спортивном зале для дошкольников будут проводиться занятия музыкой и физкультурой, а также праздники и развлечения. В зале находится современное оборудование, микшерная установка, микрофоны. Это позволит проводить праздники не только дошкольникам, но и в школе. Спортивный зал школы оборудован всем необходимым для занятий спортом. Здесь можно проводить соревнования и товарищеские матчи.

© bryanskobl.ru

В детском саду будут находиться две разновозрастные группы. Он рассчитан на сорок воспитанников. В группах имеются просторные раздевалки, игровые комнаты, спальни, раздаточные для еды. Приобретено игровое оборудование, студия для рисования песком. Все игрушки российского производителя, много развивающих игр.

На пришкольной территории расположено несколько открытых спортивных площадок, современный стадион с мини футбольным и баскетбольным полями.

© bryanskobl.ru

© bryanskobl.ru

http://www.brya...022/09/01/13898

https://newsbry...fn_1146442.html ( первое фото)

840B752D-DC47-4B2B-9D51-DC6696D1A63A.jpeg+2022-09-01-11.40.02.jpg © gorod48.ru

1 сентября в Грязях распахнула двери новая школа № 1. Сегодня — полноценный праздник, и первые ученики сядут за парты школы, построенной по последнему слову техники. Это первая школа, построенная в Грязях за последние 60 лет, и, пожалуй, одна из самых дорогих школ Липецкой области: образовательное учреждение обошлось в 1 миллиард 267 миллионов рублей и было построено в рамках нацпроекта «Образование». В новую школу сегодня пошли около 800 детей, 240 из них — в начальные классы, в том числе 90 ребят — в три первых класса.

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https://gorod48...u/news/1933514/

© afs.luki.ru

Псковская область

г. Великие луки

1 сентября свои двери торжественно открыла новая школа на улице Заслонова. Инженерно-экономический лицей станет, пожалуй, самой большой и современной школой Псковской области.

© afs.luki.ru

Строительство инженерно-экономического лицея в Великих Луках велось в рамках национального проекта «Образование». Классы инженерно-экономического лицея в Великих Луках оснащены современной мебелью, инвентарем и мультимедийным оборудованием, а также обеспечены учебно-методическими комплектами. Особенностью учебного заведения является наличие комплекса спортивных объектов — школа оснащена двумя спортивными залами, тренажерным залом, двумя чашами бассейнов, тиром и площадками для спортивных игр.

© afs.luki.ru

https://luki.ru...ews/608507.html