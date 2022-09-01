ГТЛК поставила партию мобильных криозаправщиков в Санкт-Петербург

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) поставила в лизинг 6 криогенных мобильных топливозаправочных комплексов в рамках транспортной реформы города Санкт-Петербурга.

Комплексы обеспечат заправку новых автобусов, использующих в качестве топлива сжиженный природный газ и работающих на городских маршрутах. Заправка будет производиться во время стоянки в ночное время суток. Напомним, что ГТЛК принимает участие в процессе перехода на новую модель работы общественного транспорта Северной столицы, поставляя экологичные автобусы на СПГ и КПГ VOLGABUS-5270 и VOLGABUS-4298. Всего в рамках контракта перевозчику будет передано 617 таких автобусов.

Формирование современной заправочной инфраструктуры будет иметь ключевое значение для поэтапного перехода Санкт-Петербурга на новую модель транспортного обслуживания, предполагающую использование экологичных видов топлива.

Первая в истории ГТЛК поставка криозаправщиков отражает курс компании на расширение портфеля «зеленых» проектов и развитие рынка газомоторного транспорта в России. По итогам 1 квартала 2022 года портфель АО «ГТЛК» на 20% состоял из «зеленых» и на 7% - из «социальных» проектов. Инвестиции в «зеленые» активы компании за отчетный период достигли 197 млрд рублей.

Использование современной техники, работающей на газомоторном топливе, способствует снижению углеродного следа, уменьшению выбросов парниковых газов и загрязняющих веществ в атмосферу, что соответствует миссии ГТЛК.