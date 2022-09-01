Ахтарская судоверфь спустила на воду пассажирский катамаран «Анапа»

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Катамаран «Анапа» имеет прибрежный класс эксплуатации. На нём две открытые палубы с общей посадкой до 120 пассажиров. Катамаран укомплектовали всеми спасательными средствами, пожарной системой и автоматическим осушением отсеков.

Сейчас катамаран проходит швартовые и ходовые испытания. После его будут использовать на Черноморском побережье Кубани, в том числе и в туристических целях.