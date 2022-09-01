Взрывозащищенные камеры и тепловизоры от компании KARNEEV SYSTEMS

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Для современной тяжелой промышленности характерна высокая степень опасности на производственных объектах. В связи с этим работа людей в рамках наблюдения за ходом многих технологических процессов затруднена, а в некоторых случаях — полностью невозможна.

В частности, речь идет об объектах с повышенным риском возникновения пожаров и взрывов. Для того, чтобы эффективно осуществлять мониторинг процессов, протекающих на таких предприятиях, компания KARNEEV SYSTEMS предлагает приобрести взрывозащищенные камеры и тепловизоры. Подробнее об особенностях их использования рассказываем в статье.

Зачем нужны взрывозащищенные камеры?

Взрывозащищенные камеры © karneev.com

Применение взрывозащищенных камер можно наглядно описать, если прибегнуть к примеру её использования в нефтегазовой отрасли, а именно — на нефтеперерабатывающем заводе.

Внутри периметра таких объектов как НПЗ хранятся значительные объемы горюче-смазочных материалов: сырая нефть, газолин, керосин, дизельное топливо, бензин, парафин и другие фракции перегонки нефти. По правилам пожарной безопасности резервуары с горючими материалами закапываются под землю. Но трубы, исходящие из резервуаров, не защищены грунтом, и зачастую, находятся в аварийном состоянии. Если горючие испарения выходят из трубы и направляются к газовому факелу, постоянно горящему над НПЗ, то происходит взрыв.

Его можно предотвратить, если использовать тепловизор, но об этом подробнее будет сказано ниже. Однако даже если взрыв уже произошел, то взрывозащищенная камера позволит провести расследование после инцидента: отследить причину начала возгорания, визуально проверить установленное оборудование на соответствие противопожарным нормам и многое другое.

Кроме этого, камера, защищенная от взрывного воздействия, может использоваться в качестве обычной IP-камеры: для контроля исполнения сотрудниками своих обязанностей, для охраны периметра и т. д.

Зачем нужны взрывозащищенные тепловизоры?

Взрывозащищенные тепловизоры © karneev.com

Если взрывозащищенная камера позволяет проводить аналитику после происшествия и визуально следить за состоянием оборудования до него, то тепловизор с аналогичной степенью защиты может предотвратить катастрофу.

Его применение также наглядно можно оценить на примере взрыва на НПЗ. Если в одной из труб, проходящих под газовым факелом, началась утечка горючего вещества, то данное явление можно заметить заблаговременно и принять меры — перекрыть поврежденный трубопровод.

Это становится возможно благодаря аналитике поступающей информации в реальном времени: тепловизор сравнивает снимки в ИК-диапазоне, на которых температура в месте утечки значительно отличается от температуры окружающей среды. Встроенный искусственный интеллект проводит аналитику для уменьшения вероятности ошибки и подает тревогу на предприятии.

Области применения взрывозащищенных камер и тепловизоров

Области применения © karneev.com

Взрывозащищенные камеры и тепловизоры находят свое применение в любых отраслях промышленности, в которых есть вероятность возникновения взрыва или взрывного горения:

Металлургическая отрасль;

Нефтегазовая отрасль;

Химическое производство;

Атомные и тепловые электростанции;

Предприятия деревообрабатывающей промышленности;

Склады, на которых хранятся потенциально опасные вещества (ГСМ, порох, газы под давлением и т. д. ).

Модели взрывозащищенных камер и тепловизоров, которые предлагает компания KARNEEV SYSTEMS

Модели © media.rbcdn.ru

Для обеспечения безопасности промышленных предприятий рекомендуем использовать тепловизоры Т-серии от KARNEEV SYSTEMS: они имеют чувствительность на уровне 0.035 градуса Цельсия. Такие устройства смогут отследить малейшие изменения температуры трубопровода, стенок сосуда под давлением или любого другого объекта, при этом находясь на большом расстоянии — наличие крупных объективов (диаметром от 4,3 до 100 мм) позволяет вести мониторинг с расстояния до 2 км.

Для дополнительного обзора вблизи, можно установить взрывозащищенную камеру V-200A, которая будет проводить аналитику состояния оборудования в видимом спектре. Благодаря наличию эффективной защиты такие камеры могут использоваться в пыльных, неотапливаемых, влажных помещениях. А встроенный аналитический пакет заранее предупредит персонал и руководство объекта о возможном наличии проблем с оборудованием.