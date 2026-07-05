Компания «АМО Сталь» представит на выставке ИННОПРОМ-2026 свою главную новинку — портального загрузчика для вертикальных фрезерных обрабатывающих центров AMO-S Portal. Это реальный инструмент повышения производительности труда и эффективное решение кадрового дефицита.

Робот построен на концепции двойного моста. Две горизонтальные оси X перемещения манипулятора делают конструкцию более жёсткой, а все три координаты охватываются манипулятором, при этом стол заготовок остаётся неподвижным.

Эта разработка — прямой ответ на запрос рынка. Ранее компания «АМО Сталь» представляла решения только для токарных станков. Новая модификация для фрезерных обрабатывающих центров отличается гибкостью в настройке и не требует жёсткой соосности при монтаже — всё задаётся программно. Манипулятор покрывает всю зону верхнего замкнутого контура, что делает его рабочую зону максимально эффективной.

Особое внимание уделено безопасности. На роботе установлены лазерные шторки, которые останавливают манипулятор при проникновении человека в зону загрузки-выгрузки. При этом если в момент срабатывания шторки манипулятор загружает деталь в станок, он не остановится — остановка происходит только при подходе к зоне выгрузки, чтобы исключить травмирование оператора.

Конструкция робота адаптирована к системам нулевого базирования. На фрезерный стол можно устанавливать целые плиты с заготовками весом до 50 кг, с 12 заготовками на каждой. Такая компоновка исключает нагрузки скручивания, возникающие при перемещениях, и сохраняет высокую скорость работы.

Проверка системы в собственных цехах механической обработки показала рост количества выпускаемых деталей в смену до 30% и снижение себестоимости на 15-20% в зависимости от номенклатуры.

Робот подходит не только для фрезерных, но и для токарных станков. Он также эффективно работает на складах: загружает и разгружает контейнеры, перемещает паллеты, сортирует и комплектует заказы. Решение незаменимо везде, где требуется быстрое и точное перемещение предметов — в железнодорожной отрасли, фармацевтике, пищевой промышленности и на термопластавтоматах. Робот способен перемещать грузы весом до 200 кг со скоростью 1,3 м/с и точностью позиционирования 0,1 мм. Это позволяет закрывать задачи любой сложности — от загрузки станков до складской логистики.

Посмотреть в работе портальный робот AMO-S Portal можно будет на выставке ИННОПРОМ, которая пройдёт с 6 по 9 июля 2026 года в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Ждем вас на нашем стенде 1D3.

подробнее о продукте можно узнать в нашей группе в вк https://vk.com/amo_steel