Новые школы открыты в регионах часть 7 (2022г,)

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Курская область

Пристенский район

1 сентября открылась Черновецкая средняя школа — такой подарок получили ко Дню знаний ученики и педагоги Пристенского района. Старое здание школы построили в 1975 году. Теперь новосёлы вошли в новую школу, построенную по современным стандартам. Она рассчитана на 100 человек. Здесь будут учиться не только ребята из Черновца, но и из соседних сел. Сюда придут дети из Владимировки, сел Верхне-Плоское, Прилепы.

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Для школьников есть детская общественная организация «Зори», юнармейский отряд. В здании просторные светлые классы, спортивный и актовый залы, современный пищеблок, оснащенные предметные кабинеты, библиотека с читальным залом, зоны для творчества и отдыха, а также просторная пришкольная территория, она оборудована по современным требованиям. К первому сентября здесь пышно цветут гортензии, есть система орошения, с открытием нового здания школы планируется создать более 10 новых рабочих мест, из них 2 штатные единицы — педработник.

https://46tv.ru..._medium=desktop

https://kpravda..._medium=desktop (фото)

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Тамбовская область

г.Умёт

1 сентября, в Умёте, благодаря нацпроекту «Образование», открыли современную инновационную агроинженерную школу.

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Новая агроинженерная школа рассчитана на 250 обучающихся, также здесь создан Центр дополнительного образования на 100 мест. Её строительство начато в 2020 году.

Основное направление — подготовка специалистов в сфере АПК для работы в промышленно-перерабатывающих предприятиях региона. В школе созданы несколько образовательных центров: техники и технологий в агроинженерной сфере, естественнонаучной среды и исследований, цифровых компетенций в сфере АПК и информационно-библиотечный центр.

Партнерами школы стали Кирсановский аграрно-промышленный колледж, Мичуринский государственный аграрный университет и Тамбовский государственный технический университет. Специалисты вузов и колледжа вместе с предприятиями агропромышленного комплекса Умётского района будут формировать и развивать у ребят предпрофессиональные компетенции с учётом реальных потребностей рынка труда.

https://vk.com/...-180859572_6655 (фото)

https://gazetau...u-shkolu-138916

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Рязанская область

Александро-Невский район

с. Просечье

1 сентября в селе Просечье Александро-Невского района открыли новую школу на 132 места. Ее построили по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий агломерация Александро-Невская». Стоимость проекта — 184 млн рублей.

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В День знаний в Усть-Куломском районе открыли долгожданную школу на 480 учеников © komiinform.ru

Республика Коми

Усть-Куломский район

с. Помоздино

в селе Помоздино, несмотря на дождливую погоду, состоялось яркое и значимое событие для всего района — открытие нового здания Помоздинской школы им. В.Т. Чисталева.

IMG_8585.jpg © komiinform.ru

Строительство новой школы на 400 мест в селе Помоздино началось летом 2018 года благодаря федеральному проекту Минпросвещения — «Современная школа». Новая школа решила многолетнюю проблему СП «Помоздино»: образовательный процесс проходил в 9 разных зданиях. Теперь дети учатся в одной большой школе. Школа рассчитана на 400 учеников. Здесь учатся ребята из села Помоздино, деревни Пузла и поселков Ягкедж, Диасерья, Ярашью.

IMG_8688.jpg © komiinform.ru

В просторных классах учтены современные стандарты, есть лаборатории, просторный лингафонный кабинет, большой актовый и два спортивных зала, мастерские для уроков технологии, столовая с современным оборудованием, инновационный многофункциональный информационно-библиотечный центр места для отдыха и полезного досуга. Оборудован пришкольный интернат.

© xn----ttbdejohge1g.xn--p1ai

На базе школы создан Центр образования «Точка роста» естественнонаучного и технологического профилей. Построены спортивная и волейбольная площадки, облагорожена территория школы. Образовательное учреждение отвечает всем современным требованиям.

IMG_8508.jpg © komiinform.ru

IMG_8510.jpg © komiinform.ru

https://komiinf...ru/news/239084/

http://усть...info/news/6470/