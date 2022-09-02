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Город Болгар в Татарстане расположен на берегу Волги, недалеко от её слияния с Камой. До Казани отсюда меньше 100 км по прямой, до Ульяновска — примерно столько же. Местность равнинная, ширина Волги достигает 9 км, есть несколько живописных островов. Но в Болгар приезжают посмотреть не только на природу. Главное в городе — большой музейный комплекс, который посвящён древнему булгарскому городищу. Именно в этом месте в 922 году Волжская Булгария приняла Ислам, а городище когда-то было столицей Золотой Булгарского Улуса Золотой Орды. А сейчас здесь хранится самый большой в мире Коран и можно посмотреть на руины древнего города.

1. Археологи обнаружили в Булгарах остатки поселений эпохи неолита и бронзового века, элементы укреплённого поселения IV—VII века. Но большинство сохранившихся руин относятся к эпохе Булгарского периода. Первые здания городища были построены в IX—X вв. еке. Место было удобное — историки считают, что с конца VIII до начала XI века Булгарское городище было единственными воротами, через которые шла торговля Руси с Востоком. За время своего существования Булгарское городище было столицей Волжской Булгарии и Булгарского Улуса Золотой Орды. Город несколько раз разрушался и восстанавливался, а окончательно его уничтожили в 1431 году — после этого волжские булгары сделали столицей Казань и основали Казанское ханство. В 1551 году эта местность одновременно с Казанью вошла в состав Российского государства. А на месте бывшей столицы Волжской Булгарии остались руины.

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2. В 1712 году здесь основали православный Успенский монастырь. В 1722 году сюда приезжал Пётр I, осмотрел руины и приказал построить рядом храм — чтобы охранять остатки древнего города. И до сих пор дома в посёлке строят в стороне от древней застройки.

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3. Рядом с руинами построили православный храм. Говорят, что при его возведении в фундамент укладывали могильные камни с разрушенных булгарских памятников и усыпальниц. Сейчас храм используется как музей русской культуры. Церковь стоит рядом с руинами Соборной мечети, а с двух сторон от неё расположены северный и восточный мавзолеи. В северном сохранились надгробия знатных булгар, живших в 14 веке. В восточном — выставка истории городища с X по XVIII века. Когда сюда в 1767 году приезжала Екатерина II, она писала, что действительно видела большие руины, которые сделаны из хорошей мраморной плиты, сохранилось два минарета, а татары чтят это место и приезжают сюда молиться. Известно также, что императрица возмутилась, когда узнала, что некоторые здания были разрушены при строительстве православного храма, хотя Пётр I издал специальный указ о защите руин. В 1841 году обрушился минарет и на колокольне храма появилась большая трещина. Колокольню разобрали и в 1862 году отстроили заново. Вместо рухнувшего минарета построили новый, высотой 32 метра.

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4. Руины Булгарского городища расположены далеко за пределами основных зданий музейного комплекса. Музей основан в 1969 году, а сам комплекс зданий считается единственным местом, в котором сохранились образцы болгарской и татарской архитектуры XIII—XIV вв.

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5. Музей Корана. В 2012 году в музейном комплексе открыли Памятный знак в честь принятия Ислама волжскими Булгарами в 922 году. Это здание с несколькими выставочными залами. Именно здесь расположен музей, в котором представлен самый большой в мире печатный Коран. Книгу отпечатали в Италии, размеры в закрытом виде 2×1,5 метра, вес — около 500 кг. Обложка сделана из малахитовой плиты и украшена полудрагоценными камнями. По периметру — серебряная чеканка с золотым напылением.

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6. Белая мечеть.

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7. В состав комплекса входит резиденция духовных лидеров мусульманства, медресе для обучения основам ислама и здание самой мечети. В Белой мечети проводятся праздничные намазы с трансляцией по телевидению, проходят конференции по религиозной тематике и съезды представителей мусульманского духовенства из регионов России.

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8. Болгары — одно из немногих мест в России, где можно увидеть одновременно христианский храм, мусульманские мечети, мавзолеи, руины древнего города, остатки уникальной архитектуры. Это место важно для верующих, интересно для историков и археологов, а обычным путешественникам наверняка понравятся музеи и архитектура Болгар. В Болгары можно добраться из Казани на автобусе или на машине. А в период навигации из Казани сюда ежедневно ходит теплоход «Метеор».

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