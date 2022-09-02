Новые школы открыты в регионах часть 9 (2022г.)

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Хабаровский край

с.Мичуринское

1 сентября, состоялись торжественные церемонии открытия сразу двух школ в Хабаровском крае: имени Владимира Клавдиевича Арсеньева в селе Мичуринское Хабаровского района и в селе Найхин Нанайского района. За парты этих учебных заведений сели в общей сложности больше 600 человек.

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Хабаровский край

с.Найхин

Первого сентября дети из трех национальных сел — Найхин, Дада и Даярга пошли в новую современную школу. Рядом благоустроенная территория со стадионом и спортивной площадкой. Рассчитано учебное заведение на 300 мест. За парты сели 265 детей, учеба организована в одну смену.

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https://habarov...raya/108967222/

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Алтайский край

с.Троицкое

В День знаний в селе Заводское Троицкого района торжественно открылась новая школа на 140 учащихся.

На первом этаже разместились классы начальной школы, кабинеты физики, астрономии, русского языка и литературы, истории и обществознания, иностранного языка, медицинский блок, мастерская со столярной и слесарной, столовую, спортивный зал.

На втором этаже — кабинеты химии, биологии, математики, основ безопасности жизнедеятельности, мировой художественной культуры, музыки и пения, географии, информатики, а также кабинет кулинарии и домоводства, мастерская по технологии и обработке тканей, читальный и актовый залы.

http://www.educ...news_obs/69397/

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Сахалинская область

г.Макаров

День знаний школьники Макарова встретили в новой школеВ современное учебное заведение переехали ученики из двух старых школ — начальной и средней школы № 2. На первую торжественную линейку пришли более 600 школьников, их родители и учителя. Новая школа рассчитана на 800 учащихся. На 1 сентября зачислено 689 ребят, укомплектовано 33 класса, включая начальные. Все школьники будут учиться в первую смену.

https://iasakh.com/news/225971

https://sakhali...5a6d46a65af239d

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Сахалинская область

остров Итуруп

с.Рейдово

В селе Рейдово на Итурупе свершилось долгожданное — свои двери для учеников открыла новая школа.Ее площадь вместе с территорией составляет 6 599 квадратных метров. Одновременно обучаться в учреждении смогут до 132 детей.

© astv.ru

Image © sakhalin.gov.ru

Image © sakhalin.gov.ru

https://sakh.on...n-znaniy-345823 (открытие)

https://sakhali...48997c6e934bc9b (первое фото и внутрение фото)

https://astv.ru...edium=messenger

01.jpg © primorsky.ru

Приморский край

г. Большой Камень

В городском округе Большой Камень в День знаний, 1 сентября, открыли новую школу на 600 мест. Общая площадь здания школы составляет более 15 тысяч квадратных метров, высота — три этажа. В учебном блоке начальных классов размещены игровые комнаты и спальное помещение для группы продленного дня, в общешкольном — входная группа с вестибюлями и гардеробными, столовая на 300 посадочных мест с пищеблоком, два спортзала с сопутствующими им помещениями, актовый зал на 420 мест с эстрадой и фойе, библиотека и медицинский пункт, а также необходимые административные и служебные помещения.

06.jpg © primorsky.ru

https://primors...ru/news/271601/

https://bolshoj...ti-193_294.html

© sakha.gov.ru

Республика Саха-Якутия

В Намском улусе 1 сентября торжественно открыли новое здание на 220 мест Хамагаттинской средней школы имени Е.М. Шапошникова. Объект общей площадью 5085,8 кв. м построен в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».

Новое двухэтажное здание Хамагаттинской школы состоит из трех изолированных блоков: учебные помещения, спортивный зал, интернат на 50 мест. В интернате проживают учащиеся-спортсмены из наслегов улуса, республики. По федеральной программе создана цифровая образовательная среда, открыт центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».

Хамагаттинская школа одна из старейших в улусе, в будущем году отметят 90-летний юбилей. В данное время обучаются 270 учащихся в 15 классах. Коллектив школы составляет 57 работников, из них 33 педагогов.

https://www.sak...view/id/3326523

© burunen.ru

Республика Бурятия

с. Клюевка

В Клюевке открылась школа на 100 мест по нацпроекту «Образование». Школа состоит из 3-х блоков, два из которых двухэтажные, а один — одноэтажный.

© baikal-daily.ru

Общая площадь здания чуть менее 3-х тыс. кв. м. На первом этаже располагаются учебные кабинеты начальных классов, столовая на 50 посадочных мест, медкабинет, спортзал, лаборатории и мастерские. Выше будут учиться дети постарше. В новой школе предусмотрены все современные технические решения, в том числе адаптация для лиц с ограниченными возможностями — лифт и специальное тактильное покрытие на полу.

© baikal-daily.ru

© baikal-daily.ru

© baikal-daily.ru

© baikal-daily.ru

https://direct2...ои-двери

https://www.bai...news/16/441741/

https://burunen...ayona-buryatii/