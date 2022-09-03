Новые школы открыты в регионах часть 13 (2022г.)
г.Москва
Корпус начальных классов на 400 мест ввели в гимназии Хорошкола.Трехэтажное здание площадью более 17,3 тыс. кв. метров построили на ул. Народного Ополчения, д. 3, корп. 2 в районе Хорошёво-Мнёвники.Новый корпус сможет принять до 400 учеников. Он построен с применением современных материалов, оборудованы трансформируемые актовый и спортивный залы.
В универсальных классах будет обучаться не более 17 учащихся в каждой параллели. Предусмотрена возможность инклюзивного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.
Оборудован кабинет робототехники с зонами сборки, испытаний и демонстрации моделей. Для проведения занятий по художественной керамике откроется гончарная мастерская.
Помимо спортзала с выдвижными трибунами ученикам доступны залы единоборств, 3D физкультуры и танцевальных занятий. Школьные мероприятия будут проходить в актовом зале, где установлен разборный сценический подиум и разборные трибуны на 350 мест. В здании школы установлено четыре лифта.
https://stroi.m...zii-khoroshkola
г.Москва
В Зеленограде ввели новый корпус школы № 1557 имени Капицы.
корпус рассчитан на 300 учащихся. Здесь предусмотрены универсальные учебные кабинеты, кабинеты естественных наук с лабораториями, кабинеты иностранного языка с трансформируемыми перегородками, класс информатики, спортивный, актовый залы и шахматный кружок.
На прилегающей территории обустроены спортивные площадки и зоны для прогулок и отдыха.
https://stroi.m...-imieni-kapitsy
г.Москва
Новые школу и детский сад на северо-западе столицы.Объекты образования возвели на Шелепихинской набережной в районе Хорошёво-Мнёвники.
Школа на 500 мест и детский сад на 225 мест в жилом комплексе «Сердце столицы» по окончании строительства были включены в состав школы № 1253. В День знаний они приняли своих первых воспитанников и учеников — жителей близлежащих кварталов.
Четырехэтажное здание школы площадью 7,6 тыс. кв. метров построено по индивидуальному проекту. Помещения оснащены трансформируемой мебелью и учебным оборудованием.
Кроме универсальных учебных кабинетов, в школе есть ИТ-полигон для практических занятий по моделированию, проектированию, дизайну, робототехнике, техническому черчению, кабинет информатики, лабораторно-исследовательские комплексы инженерно-физического и естественно-научного направлений.
Также в школе обустроили:
- актовый зал на 300 мест с артистическими;
- кладовые инвентаря и технический центр;
- спортзал и зал хореографии с витражным остеклением;
- станки из натурального дерева;
- кабинет технологии с токарными станками для мальчиков;
- мастерскую с кухней и швейными машинками для девочек;
- ресурсный центр, медиатеку, книгохранилище;
- обеденный зал на 250 мест и кухню полного цикла.
На территории школы расположены спортплощадка для игры в баскетбол и волейбол, футбольное поле, легкоатлетическое спортивное ядро с прыжковой ямой и беговой дорожкой, площадки для подвижных игр, гимнастики и тихого отдыха, столы для настольного тенниса, учебно-опытные зоны, площадка для проведения общешкольных мероприятий.
Трехэтажное здание детского сада площадью 3,2 тыс. кв. метров также построено по индивидуальному проекту. Группы включают игровую и спальню, разделенные трансформируемой перегородкой, раздевалку, буфетную и туалетные комнаты. Окна игровых и спален детского сада выходят во двор.
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