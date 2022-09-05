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Иркутск — город в 66 км от Байкала. До Москвы отсюда более 4000 км — если добираться самолётом, уйдет почти 6 часов. А поездом — почти 4 дня. В Иркутске часто останавливаются туристы, которые едут на Байкал. Но город достоин того, чтобы остановиться в нём и потратить пару дней на местные достопримечательности. Именно здесь проходили ссылку декабристы, долго жил Леонид Гайдай. И, несмотря на частые пожары, сохранилось много старинной архитектуры. А ещё город делит на две части Ангара — единственная река, которая вытекает из Байкала.

1. На территории города археологи обнаружили стоянки эпох верхнего палеолита, мезолита, неолита, энеолита, бронзового и железного веков. Но современная история Иркутска началась с небольшой деревянной крепости. Острог построил в 1661 году отряд землепроходца Якова Похабова по приказу Енисейского воеводы. Сам Яков в конце того же года вернулся в Енисейск — и больше упоминаний о нём не было. А в 2011 в Иркутске ему установили памятник — как основателю города.

Поначалу острог занимался сбором ясака — натурального налога с народов Сибири. Обычно это была пушнина. Но со временем острог вырос, превратился в крупный посёлок — появились церкви, два монастыря, открылись торговые пути в Китай. К 1700 году в Иркутске проживало около 1000 человек. Сейчас — более 600 тысяч.

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2. Богоявленский собор — одно из старейших каменных зданий в Иркутске. Первый собор был построен в 1693 году, но он был деревянным и сгорел во время пожара 1716 года. Через два года начали строить новое кирпичное здание, которое открыли в 1746 году.

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3. Храм несколько раз перестраивали, после революции разместили внутри печи местного хлебозавода и даже хотели снести в 1960 году. Для этого из Москвы в Иркутск специально отправили архитектора Галину Оранскую, но она вместо приказа о сносе занялась реставрацией храма. Тогда же собор получил статус памятника архитектуры. В результате в храме демонтировали печи, восстановили здание и отделку. Некоторое время здесь размещался краеведческий музей, но в 1994 году храм передали верующим. Сейчас Богоявленский собор — главный кафедральный собор Иркутской области.

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4. Площадь Сперанского, сквер Кирова. На жизнь и историю Иркутска большое влияние оказали декабристы — через местную тюрьму прошли все участники восстания 1825 года, которых отправили в ссылку. Сначала ссыльным не разрешали селиться в Иркутске — они должны были работать на выделенных участках земли. Но со временем некоторые дворяне построили дома в городе. Первой в Иркутск переехала семья Волконского — их дом стал с 1847 года культурным центром города. Мария Волконская организовала в доме клуб, где собиралась местная интеллигенция. Вечерами они обсуждали литературу, театр, картины. Сейчас в доме Волконских работает музей, а рядом установлена скульптура «Жёнам декабристов». Памятник изображает княгиню Волконскую.

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5. Спасская церковь — единственная в Сибири, на внешних стенах которой имеются росписи начала XIX века. Их уникальность в том, расписаны были не только внутренние стены храма, но и наружные. В 1970-х годах внешние росписи были восстановлены, а внутренние были утрачены, так как не поддавались реконструкции.

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6. В Иркутске оставили свой след декабристы, можно увидеть храмы с древней историей. Здесь долго жил и работал Леонид Гайдай — на одной из улиц есть даже скульптурная композиция, где он на съемочной площадке показывает Моргунову, Вицину и Никулину, как перекрывать дорогу в знаменитой Кавказской пленнице. И вообще в городе можно найти самые неожиданные памятники — например, скульптуру верблюда, корги, доктора Айболита или трех обезьян «Мидзару, кикадзару, ивадзару». Так что в Иркутск можно приехать не только по пути на Байкал, но и как в отдельную точку туристического маршрута.

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