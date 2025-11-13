Второй импортозамещенный образец российского среднемагистрального самолета МС-21 совершил беспосадочный перелет из Иркутска на аэродром ЛИИ им. М.М. Громова «Раменское» (г. Жуковский, Московская область). Здесь, в Летно-испытательном и доводочном комплексе ПАО «Яковлев» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию Ростеха), специалисты подготовят лайнер, а затем он приступит к сертификационным испытаниям в рамках программы импортозамещения.

Самолет пилотировал экипаж в составе летчиков-испытателей Андрея Воропаева и Олега Мутовина, а также ведущих инженеров по летным испытаниям — бортовых операторов Антона Кузнецова и Григория Кудряшова. Время полета составило 6 часов 15 минут, он проходил на высоте около 11 000 м со скоростью 800 км/ч.

«Длительный перелет завершен успешно. Самолет отработал на отлично, все системы функционировали без сбоев, расход топлива был в норме, мы приземлились с остатком», — поделился командир экипажа Андрей Воропаев.

Самолет присоединится к программе сертификационных испытаний наряду с опытным образцом МС-21, частично оснащенным новыми российскими системами и агрегатами, который совершил первый полет в новом облике 29 апреля 2025 года.

Ранее в цехе окончательной сборки Иркутского авиационного завода на самолете выполнена замена комплектующих и систем импортного производства на отечественные. В частности, заменены органы управления в кабине, приводы системы управления, система перемещения механизации крыла и механизм перестановки стабилизатора, комплекс бортового радиоэлектронного оборудования, комплексная система кондиционирования воздуха, интегрированная система сбора, контроля, обработки и регистрации полетной информации, система торможения колес, маршевые и вспомогательная силовые установки, топливная система, колеса, шины и другое.

Самолет стал этапной машиной в программе МС-21. Он первым получил крыло из отечественных композитных материалов, которое успешно выдержало полный комплекс испытаний.

МС-21 — среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения. Лайнер создан на базе новейших разработок и ориентирован на наиболее востребованный сегмент рынка пассажирских перевозок. Передовая аэродинамика, двигатели ПД-14 производства Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха и системы последнего поколения обеспечивают ему высокие летно-технические характеристики.