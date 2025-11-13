MAX
Второй импортозамещенный образец МС-21 совершил беспосадочный перелет из Иркутска в Жуковский

© uacrussia.ru

Второй импортозамещенный образец российского среднемагистрального самолета МС-21 совершил беспосадочный перелет из Иркутска на аэродром ЛИИ им. М.М. Громова «Раменское» (г. Жуковский, Московская область). Здесь, в Летно-испытательном и доводочном комплексе ПАО «Яковлев» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию Ростеха), специалисты подготовят лайнер, а затем он приступит к сертификационным испытаниям в рамках программы импортозамещения.

Самолет пилотировал экипаж в составе летчиков-испытателей Андрея Воропаева и Олега Мутовина, а также ведущих инженеров по летным испытаниям — бортовых операторов Антона Кузнецова и Григория Кудряшова. Время полета составило 6 часов 15 минут, он проходил на высоте около 11 000 м со скоростью 800 км/ч.

«Длительный перелет завершен успешно. Самолет отработал на отлично, все системы функционировали без сбоев, расход топлива был в норме, мы приземлились с остатком», — поделился командир экипажа Андрей Воропаев.

Самолет присоединится к программе сертификационных испытаний наряду с опытным образцом МС-21, частично оснащенным новыми российскими системами и агрегатами, который совершил первый полет в новом облике 29 апреля 2025 года.

Ранее в цехе окончательной сборки Иркутского авиационного завода на самолете выполнена замена комплектующих и систем импортного производства на отечественные. В частности, заменены органы управления в кабине, приводы системы управления, система перемещения механизации крыла и механизм перестановки стабилизатора, комплекс бортового радиоэлектронного оборудования, комплексная система кондиционирования воздуха, интегрированная система сбора, контроля, обработки и регистрации полетной информации, система торможения колес, маршевые и вспомогательная силовые установки, топливная система, колеса, шины и другое.

Самолет стал этапной машиной в программе МС-21. Он первым получил крыло из отечественных композитных материалов, которое успешно выдержало полный комплекс испытаний.

МС-21 — среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения. Лайнер создан на базе новейших разработок и ориентирован на наиболее востребованный сегмент рынка пассажирских перевозок. Передовая аэродинамика, двигатели ПД-14 производства Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха и системы последнего поколения обеспечивают ему высокие летно-технические характеристики.

© uacrussia.ru
© uacrussia.ru
© uacrussia.ru
© uacrussia.ru
© uacrussia.ru
© uacrussia.ru

Источник: uacrussia.ru

Комментарии 5

  • Badassgoliath Badassgoliath13.11.25 21:41:34
    В частности, заменены органы управления в кабине, приводы системы управления, система перемещения механизации крыла и механизм перестановки стабилизатора, комплекс бортового радиоэлектронного оборудования, комплексная система кондиционирования воздуха, интегрированная система сбора, контроля, обработки и регистрации полетной информации, система торможения колес, маршевые и вспомогательная силовые установки, топливная система, колеса, шины и другое.


    Огромная работа, только вдуматься! Ведь ничего этого у нас раньше не выпускалось, раз сейчас это полностью заменено.

    • Нет аватара DimaY13.11.25 22:32:25

      Вообще то выпускалось всё, но… очень давно. Уже нет специалистов, производств и стандарты изменились. Все пришлось создавать снова. Когда я написал, что США имеют трудности в атомной энергетике, поскольку давно не строят АЭС, никто не отреагировал. Есть мнение, что достаточно постучать по клавиатуре и за цифры в компе возникнет атомная станция. Ну удачи Вам конечно.

  • Николай Щеткин Николай Щеткин13.11.25 23:15:06

    На днях прочел, что самолет получился на 2 тонны тяжелее проектного задания…Из-за этого уменьшилась дальность полета и как следствие, мы не можем составить конкуренцию боингам и басикам…Хотя изначально создавался, как конкурент. Правда это? Кто может дать комментарий?

    • Нет аватара Лес13.11.25 23:21:12
      На днях прочел, что самолет получился на 2 тонны тяжелее проектного задания…Из-за этого уменьшилась дальность полета и как следствие, мы не можем составить конкуренцию боингам и басикам…Хотя изначально создавался, как конкурент. Правда это? Кто может дать комментарий?

      Комментаний на что? На пост из гадательной будки?

    • Нет аватара DimaY14.11.25 00:40:31
      мы не можем составить конкуренцию боингам и басикам…



      Мы это кто? Вы лично можете создать конкуренцию боингам и басикам, ну скажем в следующую среду. А нам нужен самолет, надежный, на котором мы будем летать по своей любимой Родине.

