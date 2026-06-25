На Иркутском авиационном заводе — филиале ПАО «Яковлев» (входит в ОАК Госкорпорации Ростех) состоялся первый полет опытного самолета Як-130М. Машину пилотировал экипаж в составе летчика-испытателя 1-го класса Александра Гуськова и заслуженного летчика-испытателя Андрея Воропаева.

По докладу Александра Гуськова, полет продолжался около 50 минут и проходил на высотах до 2000 метров и скоростях до 600 км/ч. Полетное задание было выполнено полностью, замечаний к самолету нет.

Як-130М — модернизированный учебно-боевой самолет с расширенными боевыми возможностями. Он создан на базе самолета Як-130, который эксплуатируется Воздушно-космическими силами России и ВВС ряда стран Европы, Азии и Африки.

«Внешне это знакомый Як-130, но по своим характеристикам — совершенно новый самолет, где учтены требования сегодняшнего дня, реальный боевой опыт и перспективы развития боевой авиации. Он получил передовые бортовые системы, современную РЛС и серьезный комплекс вооружений, включая авиационные средства поражения класса „воздух-воздух“ и „воздух-земля“. Теперь это „два в одном“: не просто учебно-тренировочный самолет, а фактически полноценный легкий истребитель, значительно превосходящий возможности предшественника», — отметили в Ростехе.

«Модернизация позволит в полном объеме решать учебные и боевые задачи в любых погодных условиях, днем и ночью на уровне современных авиационных комплексов. В числе боевых задач Як-130М — уничтожение наземных и воздушных целей, в том числе беспилотных летательных аппаратов тяжелого класса», — подчеркнул генеральный директор ОАК Вадим Бадеха.

В ноябре 2025 года ОАК и «Рособоронэкспорт» представили прототип самолета Як-130М на авиационной выставке Dubai Airshow 2025. Заинтересованность в приобретении машин проявили государства, уже эксплуатирующие самолеты Як-130 и новые заказчики, планирующие пополнить парк ВВС современными самолетами.

Самолет Як-130М оснащен двигателем АИ-222-25 производства Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха. Серийный двухконтурный бесфорсажный турбореактивный двигатель имеет тягу на максимальном режиме 2 500 кгс и сниженный расход топлива. Цифровая система автоматического управления и контроля обеспечивает высокую надежность силовой установки.