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Спортивные объекты

В Курской области открыли физкультурно-оздоровительный комплекс

 © kursk.ru

В Обояни Курской области открылся физкультурно-оздоровительный комплекс. Он построен за счет инвестора. Компания «Артель» вложила 345 млн рублей. В здании уникальный бассейн глубиной 4 метра, что позволит заниматься подводным плаванием, детская водная зона, залы борьбы и групповых занятий. Организована доступная среда для жителей с ограниченными возможностями здоровья. Одновременно в комплексе могут заниматься до 300 человек.

 © kursk.ru

 © kursk.ru

 © kursk.ru

 © kursk.ru

 © kursk.ru
Источник: https://kursk.ru/news/186853-v-oboy...izkulturno-ozdorovitelnyy-kompleks/

Курская область, спортивные объекты
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