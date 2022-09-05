В Курской области открыли физкультурно-оздоровительный комплекс

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В Обояни Курской области открылся физкультурно-оздоровительный комплекс. Он построен за счет инвестора. Компания «Артель» вложила 345 млн рублей. В здании уникальный бассейн глубиной 4 метра, что позволит заниматься подводным плаванием, детская водная зона, залы борьбы и групповых занятий. Организована доступная среда для жителей с ограниченными возможностями здоровья. Одновременно в комплексе могут заниматься до 300 человек.

© kursk.ru

© kursk.ru

© kursk.ru

© kursk.ru

© kursk.ru