В Курске завершено благоустройство сквера им. Е. Зеленко
В Курске появилось новое благоустроенное общественное пространство. Завершены строительные работы на участке по ул. Ленина — ул. Е. Зеленко.
Согласно концепции благоустройства, разработанной Центром компетенций развития городской среды Курской области, в зеленой зоне между зданиями Курской епархии и библиотекой имени Н. Н. Асеева создан сквер Юнармейцев. Здесь установлен памятник «Сынам полков», расширены пешеходные дорожки, уложены новая тротуарная плитка и рулонный газон, установлены лавочки и урны, вырублены аварийные деревья.
На участке около памятника Е. Зеленко поменяли плитку, изменили конфигурацию пешеходных дорожек: их расширили за счет скругления углов зеленых зон.
Общая площадь мощения на всей территории составила 2 800 кв. м, было установлено 1600 пог. м бордюрного камня, 49 светильников, 16 лавочек и столько же урн. Стоимость объекта — 41 млн рублей.
К высадке деревьев, кустарников, многолетних трав и цветов подрядчик приступит в октябре этого года. Также до конца октября будет обустроена велопарковка, установлен стенд с информацией о Екатерине Зеленко.
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