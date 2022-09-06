Официально запустили Сыллахское угольное месторождение в Якутии

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Сегодня, 5 сентября 2022 года, в рамках Восточного экономического форума состоялась торжественная церемония начала работы угольного разреза «Сыллахский» в Нерюнгринском районе Якутии. Проект реализуется компанией «Антрацитинвестпроект». Инвестиции в проект превысят 20 млрд рублей. В рамках этой истории будет создано 1 170 рабочих мест, на данный момент трудоустроено 387 специалистов.

Проект освоения Сыллахского месторождения, который сейчас стартовал, в ближайшие годы станет одним из локомотивов развития угольной промышленности Дальнего Востока и в целом страны. Запасы месторождения составляют более 700 млн тонн угля. Проектом предусмотрена добыча до 6,5 млн тонн в год коксующихся марок угля. Разработка месторождения запланирована до 2046 года. Из 25 миллиардов рублей инвестировано уже десять. Средства направлены на разработку месторождения, строительство железнодорожной станции, обогатительной фабрики и инфраструктурных объектов.

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Для справки. ООО «АнтрацитИнвестПроект» ведет разработку проекта освоения угольного месторождения Сыллахское, расположенного в Нерюнгринском районе Республики Саха (Якутия) на границе с Амурской областью. Балансовые запасы объекта по категориям В+С1+С2 составляют 140,877 млн тонн. Первый объем угля планируется добыть в четвертом квартале текущего года, отгрузить на доставку потребителям внутреннего рынка и на экспорт в страны АТР — в конце года.

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