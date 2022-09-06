34 новых автобуса «НЕФАЗ» вышли на линию в Иркутске

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В областном центре состоялся торжественный запуск на линию 34 новых автобусов «НЕФАЗ». Транспорт приобретён в лизинг муниципальным предприятием «Иркутскавтотранс». 5 сентября машины вышли на 15 городских маршрутов. В этот день по решению мэра Иркутска проезд в них был бесплатный.

— Сегодня дан хороший старт юбилею Иркутской области. Благодарен командной работе. Здесь присутствуют корпорация «Ростех», ПАО «Сбербанк», правительство региона, областной парламент, администрация и Дума Иркутска. Жители в период пандемии ставили задачу — обратить внимание на общественный транспорт. Сегодня мы видим результат работы над этим вопросом. Новые автобусы будут направлены на маршруты в удалённые части города, где особенно остро стоит вопрос с перевозками, — отметил губернатор Иркутской области.

Лучшим водителям МУП «Иркутскавтотранс» вручили ключи от новых автобусов и отметили их благодарственными письмами.

— Это действительно самое крупное обновление автобусного парка за историю нашего муниципального предприятия. Всего в этом году 42 новые единицы выйдут на маршруты. Убеждён, при поддержке губернатора Иркутской области и Законодательного Собрания региона мы сможем заменить весь подвижной состав городского автопарка. Совместная системная работа в этом направлении будет продолжена. Благодарен председателю Думы Иркутска и депутатам, которые единогласно поддержали решение о покупке новых автобусов. Важно, что новые машины отечественного производства и соответствуют стандарту «Евро5». Работать на них будут лучшие водители «Иркутскавтотранса», — отметил мэр города Иркутска .