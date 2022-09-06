БЛА квадрокоптер «Феникс мини»

Научно-исследовательская производственная компания «БГ-Оптикс» сконструировала и запустила в серийное производство портативный поисково-спасательный комплекс воздушной поддержки на основе БЛА «Феникс мини», который идеально подходит для работы в качестве средства дистанционного видеонаблюдения при проведении поисково-спасательных мероприятий, аэрофотосъёмки, обследования высотных конструкций и сооружений, промышленных и жилых объектов.

Крейсерская скорость «Феникс мини» составляет 55 км/ч, максимальная скорость — 105 км/ч. Максимальная высота полёта — до 6000 м, максимальная длина маршрута (за один вылет) — 16 км, максимальное время нахождения в воздухе — до 40 мин.

БЛА "Феникс мини" © www.bg-optics.ru

Возможности квадрокоптера «Феникс мини»

На БЛА применяется управляемая оператором наклонная цифровая видеокамера высокого разрешения, транслирующая видеоизображение высокого разрешения с наложением точных координат и дистанции до обследуемого объекта в реальном времени.

Картинка с видеокамеры БЛА "Феникс мини" © www.bg-optics.ru

Модификация портативного комплекса «Феникс мини» позволяет доставлять малогабаритные грузы весом до 1 кг.

Высокая крашеустойчивость/живучесть БЛА «Феникс мини» обеспечивается его небольшими габаритами, массой, особенностью конструкции несущей рамы и применением высококачественных композитных материалов.

Высокие скоростные характеристики БЛА позволяют существенно сократить время получения оперативной информации и доставки необходимого снаряжения, еды, медикаментов и пр.

Малые габариты и масса, высокая маневренность и тяговооружённость, низкая задержка тракта управления и видеотрансляции позволяют оператору БЛА «Феникс мини» успешно выполнять поставленные задачи в условиях неблагоприятной погоды и сильного ветра.

Комплектное сетевое зарядное устройство дополнительно имеет возможность подключения к внешним источникам постоянного тока 10-30 В, а также к бортовым сетям постоянного тока колёсной и гусеничной техники 12-24 В.

Основные режимы работы БЛА:

— автоматический (удержание курса, координат и высоты; выполнение полётных миссий; автовозврат);

— полуавтоматический c выравниванием в горизонт и удержанием высоты;

— ручной.