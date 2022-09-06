БЛА квадрокоптер «Феникс мини»
Научно-исследовательская производственная компания «БГ-Оптикс» сконструировала и запустила в серийное производство портативный поисково-спасательный комплекс воздушной поддержки на основе БЛА «Феникс мини», который идеально подходит для работы в качестве средства дистанционного видеонаблюдения при проведении поисково-спасательных мероприятий, аэрофотосъёмки, обследования высотных конструкций и сооружений, промышленных и жилых объектов.
Крейсерская скорость «Феникс мини» составляет 55 км/ч, максимальная скорость — 105 км/ч. Максимальная высота полёта — до 6000 м, максимальная длина маршрута (за один вылет) — 16 км, максимальное время нахождения в воздухе — до 40 мин.
БЛА "Феникс мини" © www.bg-optics.ru
Возможности квадрокоптера «Феникс мини»
На БЛА применяется управляемая оператором наклонная цифровая видеокамера высокого разрешения, транслирующая видеоизображение высокого разрешения с наложением точных координат и дистанции до обследуемого объекта в реальном времени.
Картинка с видеокамеры БЛА "Феникс мини" © www.bg-optics.ru
Модификация портативного комплекса «Феникс мини» позволяет доставлять малогабаритные грузы весом до 1 кг.
Высокая крашеустойчивость/живучесть БЛА «Феникс мини» обеспечивается его небольшими габаритами, массой, особенностью конструкции несущей рамы и применением высококачественных композитных материалов.
Высокие скоростные характеристики БЛА позволяют существенно сократить время получения оперативной информации и доставки необходимого снаряжения, еды, медикаментов и пр.
Малые габариты и масса, высокая маневренность и тяговооружённость, низкая задержка тракта управления и видеотрансляции позволяют оператору БЛА «Феникс мини» успешно выполнять поставленные задачи в условиях неблагоприятной погоды и сильного ветра.
Комплектное сетевое зарядное устройство дополнительно имеет возможность подключения к внешним источникам постоянного тока 10-30 В, а также к бортовым сетям постоянного тока колёсной и гусеничной техники 12-24 В.
Основные режимы работы БЛА:
— автоматический (удержание курса, координат и высоты; выполнение полётных миссий; автовозврат);
— полуавтоматический c выравниванием в горизонт и удержанием высоты;
— ручной.
- Технические характеристики портативного поисково-спасательного комплекса воздушной поддержки на основе БЛА «Феникс мини»
Наименование характеристик Значение Крейсерская скорость 55 км/ч Максимальная скорость 105 км/ч Максимальная скорость подъёма 16 м/c Максимальные угловые скорости по осям 1000 град/сек Максимальная высота полёта до 6000 м Максимальное время нахождения в воздухе до 40 мин Максимальная длина маршрута (за один вылет) до 16 км Рекомендованный эффективный радиус применения 5-7 км Задержка тракта управления бортом от 6 до 20 м/сек Задержка тракта видеотрансляции с борта от 18 до 40 м/сек Габариты Расстояние (диагональ) по осям моторов 300 мм Длина 235 мм Ширина 265 мм Высота 70 мм Полётный вес до 900 грамм
"Феникс мини" в транспортировочном положении. © www.bg-optics.ru
- Комплект поставки портативного поисково-спасательного комплекса воздушной поддержки на основе БЛА «Феникс мини»
1. Герметичный компактный ударопрочный кейс с укладкой и рюкзаком.
2. БЛА «Феникс мини БР» — 1 шт.
3. Аккумулятор для БЛА «Феникс мини БР» — 2 шт.
4. Комплект из 4 воздушных винтов — 2 шт.
5. Аппаратура управления с аккумулятором и кабелем для ЗУ — 1 шт.
6. Средство приёма и отображения видеоизображения и телеметрии с комплектом аккумуляторов, антенн и кабелей.
7. Зарядное устройство с комплектом кабелей.
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