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Спортивные объекты

В поселке Ленинское ввели в эксплуатацию новый ФОК

В Ленинградской области введен в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Ленинское (Выборгский район). В трехэтажном здании разместилась ледовая арена и многое другое.

 © 47channel.ru

Площадь катка — 60 на 30 метров. Для жителей также построили боулинг, игровой и тренажёрный залы. Кроме того, в здании разместился конференц-зал, буфет, детская комната, переговорные помещения и офисы, Рядом — дома для временного проживания и отдыха.

Новый ФОК возвела компания «Газпром инвестгазификация» рядом с Ленинским ручьем. В центре будут тренироваться спортсмены и отдыхать местные жители.

 © 47channel.ru
Источник: https://47channel.ru/event/v-poselk...koe-vveli-v-ekspluataciyu-novyi-fok

Ленинградская область, спортивные объекты
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