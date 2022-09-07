Новый военный госпиталь в Казани готов принять пациентов

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Современный медцентр на 150 мест специалисты публично-правовой «Военно-строительной компании» (ВСК) возвели за 365 дней. Сегодня начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Валерий Герасимов и начальник Главного военно-медицинского управления МО РФ Дмитрий Тришкин торжественно открыли новый казанский военный госпиталь. Его возглавил подполковник медицинской службы Дамир Ижбердеев.

© vskmo.ru

© tatar-inform.ru

© vskmo.ru

Врачи уже могут приступать к работе: объект сдан под ключ — с медицинским оборудованием и мебелью.

Над его созданием трудились 1060 военстроевцев и 53 единицы техники.

«Ввод в строй этого госпиталя кардинально улучшит медицинское обеспечение казанского гарнизона. Выражаю благодарность нашим строителям: они возвели его в рекордно короткие сроки, применяя уникальные технологии. Стационар обеспечен передовым лечебно-диагностическим оборудованием, что позволит медикам оказывать высококвалифицированную помощь не только военнослужащим, но и членам их семей, военным пенсионерам. Укрепление здоровья личного состава — одна из приоритетных задач Министерства обороны», — обратился к собравшимся начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ, Герой России, генерал армии Валерий Герасимов.

Он отметил, что за последние годы в 30 субъектах Российской Федерации военные строители в кратчайшие сроки возвели 30 многофункциональных медицинских центров и инфекционных отделений, рассчитанных в общей сложности на 3000 мест.

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Новый медцентр, расположенный на улице Рауиса Гареева, представляет собой ансамбль из трех соединенных четырехэтажных зданий.

В диагностическом корпусе с палатным блоком на 120 коек разместятся дневной стационар, клинико-диагностическая лаборатория с микробиологической группой, а также отделения: приемное, стоматологическое, лучевой диагностики, диагностическое, физиотерапевтическое.

В лечебном корпусе расположатся операционное, хирургическое, терапевтическое, неврологическое и кожно-венерологическое отделения, а также поликлиника на 250 посещений в смену. Здесь пациенты будут получать амбулаторное лечение, а в случае необходимости, медики направят их в стационар.

© tatar-inform.ru

В административно-бытовом корпусе — медчасть, пищеблок, отдел снабжения, аптека, клуб с библиотекой, конференц-зал на 200 мест.

В отдельно стоящем инфекционном корпусе на 30 мест — приемное отделение, специализированные кабинеты с отдельным выходом и внутренним шлюзом, дезинфекционный блок, бытовые помещения. К зданию примыкают отдельные подъездные пути.

Госпиталь возвели с учетом возможности оказания экстренной специализированной медицинской помощи пострадавшим и больным в случае аварий, катастроф и локальных военных конфликтов. Здесь смогут принимать раненых, которых на территорию доставят авиационным транспортом. Учреждение интегрировано в систему ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Службы медицины катастроф.

© tatar-inform.ru

© tatar-inform.ru

На территории военстроевцы высадили деревья, кустарники, разбили цветочные клумбы, проложили пешеходные дорожки и транспортные связи.

© vskmo.ru

© vskmo.ru

© tatar-inform.ru

© tatar-inform.ru

© tatar-inform.ru

© tatar-inform.ru

© tatar-inform.ru

© tatar-inform.ru

© tatar-inform.ru

© tatar-inform.ru

© tatar-inform.ru

© tatar-inform.ru

© tatar-inform.ru

© tatar-inform.ru

© tatar-inform.ru

© tatar-inform.ru

© tatar-inform.ru

© tatar-inform.ru

© tatar-inform.ru

© tatar-inform.ru

© tatar-inform.ru

© tatar-inform.ru

© tatar-inform.ru

© tatar-inform.ru

© tatar-inform.ru

© tatar-inform.ru