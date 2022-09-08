В Калининграде подняли флаг России на новом промысловом судне
На малом рыболовном траулер «Всеслав», спроектированном и построенном калининградскими специалистами на верфи в Светлом, состоялась церемония поднятия флага России.
В Калининградской области уже многое сделано для развития береговой инфраструктуры — по приемке, заморозке и переработке рыбы. Обновление промыслового флота — сегодня одно из ключевых направлений рыбохозяйственного комплекса региона.
«Всеслав» — это судно с высокими показателями эффективности, отвечающее самым современным требованиям и стандартам производства работ. Проектом заложены высокие мореходные качества, позволяющие увеличить промысловое время, большое грузовое пространство для сохранения улова, высокий класс автоматизации судна, значительно снижающий долю ручного труда и требующий минимума обслуживания на промысле. За месяц экипаж судна может добывать до тысячи тонн рыбы.
«Порядка тридцати лет суда для прибрежного лова в России не строились, это первое в новейшей истории. Мы первые в стране, кто построил судно такого типа и класса, и в этом месяце выводим его на промысел, — сказал директор компании-заказчика ООО «Марфиш» Денис Парфенюк. — Наш траулер может привезти рыбопродукции в три раза больше, чем старые МРТК. Система охлаждения воды, когда рыба из моря попадает в охлажденную воду трюмов, позволяет обеспечить качество рыбы намного выше, чем обеспечивают МРТК старого проекта типа «Балтики».
Отметим, «Всеслав» является первым в регионе за постсоветский период примером реализации полного технологического цикла строительства судна для калининградских рыбаков. Инжиниринговые и проектные работы выполнены калининградской компанией ООО «Адомат», строительство вело ООО «Строительство и ремонт малотоннажного флота» (входит в ГК «Марфиш») на верфи в Светлом. Заказчик траулера — группа компаний «Марфиш» — один из лидеров рыбодобычи в Балтийском море. Группа компаний обеспечивает рыбной продукцией производителей Калининградской области, а также предприятия в других регионах России, поставляя на переработку более 30 тыс. тонн рыбы в год.
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