Запустили первый участок платной трассы М-12 Москва-Казань
Запущено движение по 23-километровому отрезку новой М-12 от Электростали до Орехово-Зуево
В четверг, 8 сентября, в Подмосковье состоялась церемония запуска движения по первому участку новой скоростной трассы М-12, которая пройдет от Москвы до Казани.
Пока в эксплуатацию введен только первый отрезок протяженностью 23 километра от Электростали до Орехово-Зуево, который соединяет Центральную кольцевую автомобильную дорогу (ЦКАД) и Московское большое кольцо (оно же А-108 или Большая бетонка).
легковым автомобилям здесь разрешено двигаться со скоростью до 110 километров в час. Оплата проезда реализована через систему «Свободный поток», с которой автомобилисты уже знакомы — она запущена на ЦКАД.
Как сообщает Quto.ru, на 23 километра новой дороги приходится 11 искусственных сооружений, в том числе мосты через реки Клязьму и Вырку, а также транспортные развязки — с ЦКАД и А-108. На строительство участка ушло около года.
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08.09.2217:55:46